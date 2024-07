Žena bola dezorientovaná a podchladená.

V Banskej Bystrici zachránila policajná hliadka v stredu (24. 7.) z potoka 67-ročnú ženu.

O pomoc márne volala takmer dva dni.

Staršia žena podľa polície sedela v potoku, bola dezorientovaná a podchladená.

Prečo je to dôležité: Aj takéto prípady dokazujú, že polícia je pripravená zasiahnuť a pomáhať občanom v núdzi.

Širší kontext: Policajti žene poskytli prvú pomoc, zabalili ju do izotermickej fólie a v spolupráci so záchranármi ju naložili do záchranky.

