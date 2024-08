Prečo je to dôležité: Khelifová má ochorenie, ktoré spôsobuje zvýšenú hladinu testosterónu. To môže vyvolávať otázky ohľadom spravodlivosti súťaží v ženskom športe, kde je testosterón často regulovaný kvôli jeho potenciálnemu vplyvu na výkonnosť. Medzinárodné športové organizácie, ako Medzinárodný olympijský výbor, majú pravidlá pre športovcov s rozdielmi v sexuálnom vývoji, aby zabezpečili spravodlivé podmienky pre všetkých súťažiacich.

Citát:„Nejde o žiadnu LGBTQ+ ideológiu, ani o muža vydávajúceho sa za ženu, ale o reálnu osobu ženského pohlavia s vážnym ochorením. Mimochodom, jej domovská krajina nepodporuje tranzíciu osôb,“ píšu Hoaxy a podvody.

Širší kontext: Alžírčanka Khelifová sa v ringu postavila proti Talianke Angele Carini, ktorá sa vzdala po 46 sekundách. Dôvodom boli silné úvodné údery jej súperky, ktorá ju zasiahla do nosa.

Medzinárodná boxerská asociácia Khelifovú v minulosti diskvalifikovala na majstrovstvách sveta, ktoré sa konali v roku 2023. Dôvodom bola práve jej zvýšená hladina testosterónu.

