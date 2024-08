Do Košíc sa aktuálne dostaneš cez viedenské letisko.

Európska únia odmietla dotovať pravidelnú leteckú linku medzi Bratislavou a Košicami, informujú tvnoviny.sk. Dôvodom je blízkosť viedenského letiska.

Rezort dopravy hľadá inú možnosť, ako linku spustiť. Jednou z nich je zadanie služby vo verejnom záujme, ako pri zabezpečovaní vlakovej či autobusovej dopravy.

Priemerná cena letenky z Bratislavy do Košíc je 150 eur.

Citát:„Dopyt tu stále je, najmä od biznis cestujúcich, a veríme, že takáto klientela by bola do budúcnosti tá, ktorá by ju využívala,“ konštatovala hovorkyňa letiska v hlavnom meste Veronika Demovičová.

„Potenciál takejto linky je obrovský, sme o tom dlhodobo presvedčení,“ doplnil Juraj Tóth, manažér pre rozvoj obchodu košického letiska.

Širší kontext: Letecké spojenie Bratislavy a Košíc naposledy spustili na konci roka 2013. Linka fungovala do roku 2019. Aktuálne sa do Košíc dostaneš cez viedenské letisko.





Anketa: Využil by si túto leteckú linku? Jednoznačne. Skôr nie. Vôbec. Jednoznačne. 43 % Skôr nie. 0 % Vôbec. 57 %

