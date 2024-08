Zákaz mobilov bude čoskoro realitou: Vláda schválila desiatky nových školských zákonov

Slovenské školstvo čakajú v budúcnosti ďalšie rozsiahle zmeny.

Vláda schválila desiatky školských zákonov. Zmeny sú podľa rezortu zamerané na zvýšenie kvality, dostupnosti a efektívnosti slovenského školstva.

Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) uvádza, že schválenie balíka školských zákonov je prvý významný legislatívny krok v napĺňaní zmien.

Drucker ich nazval „nežnou revolúciou vo vzdelávaní“. Avizoval, že v budúcom roku budú ďalšie rozsiahle zmeny.

Ministerstvo schválilo napríklad zákaz mobilov na školách.

Citát:„Vláda dnes schválila sadu školských zákonov, ktorú sme nazvali ‚nežnou revolúciou vo vzdelávaní‘. Obsahuje desiatky aj veľmi praktických zmien, ale aj nových inovatívnych zmien,“ uviedol minister.

Širší kontext: Cieľom návrhov je podporiť projekty na zlepšovanie vzdelávania v materských, základných a stredných školách.

Jedným z hlavných bodov balíka je podľa neho zavedenie normatívneho financovania pre materské školy od roku 2025. Dôležitou oblasťou je aj optimalizácia siete stredných škôl. Ministerstvo navrhuje taktiež zmeny v oblasti duševného zdravia a inklúzie. Okrem nich poukázalo na kompenzačný príspevok či celoživotné vzdelávanie.

Ministerstvo schválilo aj zákaz mobilov na školách. Zariadenia si do školy môžu zobrať, no nesmú ich používať. Prvý až tretí ročník bude mať úplný zákaz používania. Žiaci od štvrtého ročníka budú mať výnimku, pokiaľ si to vyžiada štátny vzdelávací program. Od šiesteho ročníka im musí používanie zariadení povoliť učiteľ, no len ako učebnú pomôcku.

Prečítaj si aj tieto články: