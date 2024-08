Ide o šiestu vulkanickú erupciu v tejto oblasti od decembra. Predchádzajúca erupcia oblasť zasiahla v máji a trvala viac než tri týždne. Podľa islandských médií bola podobne ako pri predchádzajúcich erupciách evakuovaná neďaleká rybárska osada Grindavík, hoci nie je známe, koľko ľudí žije v oblasti.

Sopečná erupcia z marca 2021 bola prvou na polostrove Reykjanes po osemsto rokoch. Ďalšie sa objavili v auguste 2022 a júli a decembri 2023. Vulkanológovia preto varujú pred obdobím novej seizmickej aktivity.

🚨 New eruption started in Iceland!



This is the moment it started….



Speed X10



Link to livestream 👇 pic.twitter.com/FDAjOIi1BZ