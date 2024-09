Zvýšenie platov v školstve je podľa ministra školstva Druckera nevyhnutným prvkom motivácie zamestnancov.

Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) v nedeľnej diskusnej relácii V politike na televízii TA3 uviedol, že peniaze na zvýšenie platov pre učiteľov rezort školstva nájde.

Drucker uviedol, že diskutuje aj so zástupcami zamestnancov, aj s ministerstvom financií. Zvýšenie platov v školstve je podľa neho nevyhnutným prvkom motivácie zamestnancov.

Predseda SaS a bývalý minister školstva Branislav Gröhling reagoval, že bude túto vládu chváliť, ak vyrokuje ďalšie zvýšenie platov.

Citát:„Diskutujeme aj so zástupcami zamestnancov, aj s ministerstvom financií. S číslami nepôjdeme von, ale ministerstvo financií má od nás predložené, o koľko chceme,“ povedal Drucker.

Širší kontext: Gröhling pripomenul, že za svojho pôsobenia platy učiteľov zvýšil. Skritizoval vládu, že na zvýšenie svojich platov, 13. dôchodky či oslavy sviatkov peniaze má a pre učiteľov ich nájsť nevie. Vládny kabinet by podľa neho mohol prijať do zákona automat na zvyšovanie platov učiteľov.



„Nežnú revolúciu“ v školstve, ktorú nedávno vláda schválila, berie Gröhling ako technické zmeny. Za negatívum považuje pokuty Štátnej školskej inšpekcie, ktoré by sa mohli dávať školám aj opakovane. Obáva sa ich zneužívania. Pozitívom je podľa Gröhlinga presun kompetencií zo samosprávy na štát v prípade materských škôl.



Drucker tvrdí, že o obsahu vzdelávania budú za jeho pôsobenia vždy rozhodovať výlučne pedagógovia a odborníci. „Máme zriadenú kurikulárnu radu. Je to zoskupenie odborníkov od základných, stredných a vysokých škôl, naprieč spektrom typov škôl, sú tam aj cirkevné, súkromné, štátne školy, rôzne asociácie, zástupcovia zamestnancov,“ priblížil minister. S nimi podľa vlastných slov diskutuje o citlivých otázkach v školstve.



V relácii takisto reagoval na poslanecký návrh SNS, ktorým chcú obmedziť propagáciu tém súvisiacich so sexuálnou orientáciou a s rodovou identitou na školách. Predloženie návrhov inej koaličnej strany, ktoré zasahujú do kompetencií rezortu, bez súhlasu ministra považuje Drucker za porušenie koaličnej zmluvy. Zároveň ho to však nevyrušuje. „Pre mňa je podstatné, že tu máme vládne zákony, ktoré idú do parlamentu a budú sa schvaľovať,“ podotkol.



Gröhlinga to, naopak, vyrušuje. „Očakával by som, že vaši poslanci budú mať zajtra s vami tlačovú konferenciu a všetci tam odmietnete tento návrh a postavia sa za vás,“ skonštatoval.

