Úrady ľudí vyzývajú, aby dané poháre prestali používať.

Úrad verejného zdravotníctva SR informoval o nebezpečnom výrobku COFFEE Glass Ware. Ide o sklenený pohár s EAN kódom 8580840511413, ktorý pochádza z Číny. Úrady verejného zdravotníctva prijímajú opatrenia na stiahnutie tohto výrobku zo slovenského trhu.

Podľa testov vykonaných Národným referenčným laboratóriom pohár obsahuje nebezpečne vysokú hladinu kadmia, ktorá výrazne prekračuje povolené limity a môže spôsobiť otravu pri častom používaní.

Úrady prijali opatrenia a varujú spotrebiteľov, aby pohár nekupovali, nepoužívali, a ak ho už vlastnia, vrátili ho do predajne.

Prečo je to dôležité: Tento pohár predstavuje vážne zdravotné riziko kvôli vysokému obsahu kadmia. Je to nebezpečný ťažký kov, ktorý môže spôsobiť rôzne zdravotné problémy, vrátane otravy rôznych stupňov. Ľudia by sa mali vyhnúť používaniu tohto výrobku.

Širší kontext: Už v minulosti stiahli dizajnovo podobný výrobok z trhu kvôli nevyhovujúcim parametrom. Úrad verejného zdravotníctva zverejnil aj fotky pohára.

COFFEE Glass Ware – sklenený pohár. Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva

