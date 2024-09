Šimečka apeluje na koniec Pavla Gašpara vo funkcii.

Šéf Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar odmieta tvrdenia predsedu hnutia PS Michala Šimečku o tom, že písal návrh na jeho odvolanie z postu podpredsedu Národnej rady (NR) SR.

Zdôvodnil to tvrdením, že s jeho otcom podpredsedom NR SR Tiborom Gašparom majú v rámci rodiny zakúpenú licenciu Microsoft Office, ktorá je určená na viac zariadení. Preto je podľa dvojice meno Pavla Gašpara uvedené v predkladateľovi návrhu na odvolanie Šimečku.

Pavol Gašpar Šimečkove tvrdenia označil za „pseudokauzu“, ktorou sa snaží zakrývať reálne dôvody jeho odvolania.

Prečo je to dôležité: Tvrdenie, že Pavol Gašpar je uvedený ako autor dokumentu kvôli rodinnej licencii Microsoft Office, vyvoláva otázky o profesionalite a transparentnosti vládnych inštitúcií. Ak by šéf Slovenskej informačnej služby Gašpar napísal návrh na odvolanie Šimečku, išlo by o zneužitie moci a konflikt záujmov. SIS má slúžiť na ochranu národnej bezpečnosti, nie na politické účely. Takýto krok by mohol naznačovať, že tajná služba je využívaná na zastrašovanie a diskreditáciu politických oponentov, čo by podkopalo demokratické princípy a dôveru občanov v štátne inštitúcie. Zároveň by to naznačovalo, že vláda sa snaží eliminovať kritikov a umlčať opozíciu namiesto toho, aby čelila legitímnym obvineniam a kauzám, na ktoré politici upozorňujú.

Citát: „V rámci rodiny máme zakúpenú licenciu Microsoft Office, ktorá je určená na viac zariadení. Jedno z týchto zariadení používa môj otec Tibor Gašpar, ktorý je predkladateľom tohto návrhu. Je preto logické, že vo vlastnostiach dokumentu ako autor dokumentu je uvedený vlastník licencie, čiže ja,“ uviedol šéf SIS.

Širší kontext: Líder PS včera zverejnil informácie, ktoré ukazujú, že autorom dokumentu na jeho odvolanie je šéf SIS Pavol Gašpar. Apeloval preto na jeho koniec vo funkcii. Žiadal takisto vysvetlenie od poslancov Smeru-SD a SNS. Návrh na odvolanie Šimečku podali vo štvrtok parlamentní poslanci za Smer-SD a SNS.