Na Slovensku hrozia horšie povodne ako v roku 2013. Podľa meteorológov sa treba pripraviť na vážnu situáciu

Výdatné dažde začnú už dnes na území Álp a postupne sa budú presúvať smerom na Slovensko.

Na územie Slovenska prídu povodne, ktoré by mohli byť podľa portálu iMeteo.sk jedny z najhorších za uplynulé roky. Nemeckí a českí meteorológovia vydajú v najbližších hodinách oficiálny brífing k nebezpečnej situácii.

Výdatné dažde začnú už dnes na území Álp a postupne sa budú presúvať nad Česko a Rakúsko. Zajtra predpoludním ich možno očakávať na krajnom západe Slovenska. V piatok by sa mal výdatný lejak tiahnuť od juhovýchodného Poľska, naprieč Slovenskom, Moravou, Rakúskom až po Alpy. Podľa predpovedí by malo plošne spadnúť až do 150 mm zrážok.

Lokálne výdatnejšie zrážky možno podľa meteorológov očakávať na severovýchode Česka, v oblasti Beskýd, Javorníkov, Malých Karpát a na severných stranách Álp. Na severných a severovýchodných stranách hôr môže lokálne spadnúť až okolo 300-400 mm zrážok.

Podľa portálu sú najohrozenejšie povodia riek Odra a Dunaj. Vodohospodári v Česku a Nemecku začali vypúšťať vodné priehrady, ktoré by mali zachytiť extrémne množstvo zrážok. Pokiaľ by sa potvrdili predpovede, mohlo by ísť o horšiu situáciu ako v roku 2013, kedy nastala historická až tisícročná povodeň.