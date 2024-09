Slovenská polícia vyzvala vodičov, aby počas jazdy zvýšili opatrnosť a jazdu prispôsobili povahe vozovky.

Mohutné dažde v kombinácii so silným vetrom, predovšetkým na západe Slovenska, môžu skomplikovať situáciu na cestách. Upozornila na to polícia na sociálnej sieti. Vyzvala preto vodičov, aby počas jazdy zvýšili opatrnosť a jazdu prispôsobili povahe vozovky a stavu ciest či svojim schopnostiam a zručnostiam.



„Nezabúdajte ani na dodržiavanie rozostupov, obzvlášť na frekventovaných cestách, ani na správne svietenie,“ uviedla polícia. Pred cestou je tiež podľa nej dôležité skontrolovať technický stav vozidla, predovšetkým dezén pneumatík.

„Opotrebované pneumatiky totiž nedokážu dostatočne odvádzať vodu, čo znižuje ich priľnavosť a zvyšuje riziko akvaplaningu či šmyku,“ dodala s tým, že netreba zabúdať ani na kontrolu stieračov.



Po príchode do cieľa je tiež potrebné prispôsobiť počasiu miesto na parkovanie. Ak to situácia dovolí, vodiči by sa mali vyhnúť parkovaniu pod stromami. „Riskovať sa v takomto počasí naozaj nevyplatí. Jazdite preto opatrne, aby ste do svojho cieľa dorazili v bezpečí,“ uzavrela polícia.