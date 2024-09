Okay elektro má finančné problémy.

Sieť predajní Okay elektro má vážne finančné problémy. Firma je v miliónových stratách a jej výnosy sa prepadli o 25 percent, informujú Aktuality.sk.

Reťazec zatvoril časť kamenných predajní.

Okrem iného sa im nedarí nájsť strategického finančného partnera ani kupca, ktorý by im pomohol stabilizovať situáciu.

Spoločnosť neuhrádzala pohľadávky niektorým dodávateľom.

Okay elektro cez leto spustilo zavádzajúcu kampaň, v ktorej sa na prvý dojem mohlo zdať, že spoločnosť na trhu definitívne končí. Cieľom bolo nalákať zákazníkov do predajní a e-shopov. Na webe informovali, že všetky predajne zatvorí, no v podmienkach následne vysvetlili, že ide o kampaň, v ktorej zákazníkom ponúka zľavnený tovar.

