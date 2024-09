Kim Kardashian pravidelne navštevuje americké väznice, kde s väzňami diskutuje o rehabilitačných programoch a reforme justície.

Kim Kardashian sa v sobotu vybrala do väznice neďaleko kalifornského San Diega, aby s väzňami diskutovala o väzenskej reforme. V skupine, s ktorou sa stretla, boli aj známi vrahovia Lyle a Erik Menendezovci. Informoval o tom portál Variety.

Ku Kim sa pripojili aj jej sestra Khloe, matka Kris Jenner, filmový producent Scott Budnick a herec Cooper Koch, ktorý hrá Erika Menendeza v životopisnom seriáli Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story spoločnosti Netflix.

Bratia Menendezovci boli v 90. rokoch minulého storočia odsúdení na doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia za zastrelenie svojich rodičov v roku 1989. Erik v piatok seriál kritizoval s tým, že nezobrazuje charaktery oboch bratov pravdivo.

„S ťažkým srdcom hovorím, že verím, že Ryan Murphy nemôže byť taký naivný a nepresný, pokiaľ ide o fakty z našich životov, aby to urobil bez zlého úmyslu,“ uviedol vo vyhlásení, ktoré na sociálnej sieti X Erik's response to the Netflix's series.#NetflixMonsters#Netflix#RyanMurphypic.twitter.com/Xz1waxA2u3 — Tammi Menendez (@TammiMenendez1) September 20, 2024 " target="_blank" rel="noopener">zverejnila jeho manželka Tammi Mendenez.

Kim Kardashian pravidelne navštevuje americké väznice, kde s väzňami diskutuje o rehabilitačných programoch a reforme justície. Na návštevu Mendezovcov však mala osobný dôvod. „Vyrastala som priamo na ulici od domu, kde sa to všetko odohralo, a všetci chodili do tých istých škôl,“ povedala a dodala, že ak by sa s ňou vrahovia pokúsili spojiť, nebránila by sa kontaktu.