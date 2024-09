AKTUÁLNE: Knihy budú mať DPH 5 %. Vláda od pôvodného návrhu upustila

Návrh predstavil Ladislav Kamenický.

Knihy, tlač, časopisy a audioknihy budú mať nakoniec DPH 5 %. Minister financií Ladislav Kamenický povedal, že strana Smer podala pozmeňujúci návrh. Pôvodne mala byť daň na knihy 23 %. Tento návrh sa stretol s nevôľou opozície aj vydavateľstiev.

Kamenický vyzdvihol, že vláda okrem zvýšenia základnej sadzby DPH zaradí v rámci konsolidačného balíka množstvo položiek pod zníženú sadzbu, ktorá budúci rok ešte klesne z doterajších 10 na 5 %. Budú tam patriť aj základné potraviny, lieky, učebnice, stravovanie v gastrosektore či ubytovanie v cestovnom ruchu.



„Ja som urobil zo svojej pozície všetko pre to, aby sa nikto nemohol vyhovárať na Kamenického, že nechce vzdelaných ľudí na Slovensku. Dokonca som urobil niečo naviac, to znamená, že aj e-knihy idú dole s DPH,“ zdôraznil minister financií s tým, že audio a elektronické knihy boli doteraz vždy zaradené do najvyššej sadzby dane.



Kamenický bude podľa vlastných slov následne veľmi pozorne sledovať, ako budú najmä veľké siete kníhkupectiev znižovať ceny kníh. „Za mňa som urobil všetko a budem čakať teda, čo urobia kníhkupectvá, či tam budú ceny o 10 - 20 % nižšie,“ doplnil šéf rezortu financií.