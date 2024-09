Digitálne platby zefektívňujú výkon kontroly plnenia daňových povinností.

Vláda plánuje v rámci konsolidačného balíčka zmeny v platení. Každý podnikateľ by mal zákazníkovi umožniť okrem platby v hotovosti aj platbu prostredníctvom platobnej karty, informuje STVR.

Štát chce zmenou bojovať proti daňovým únikom vzhľadom na to, že digitálne platby zefektívňujú výkon kontroly plnenia daňových povinností.

Novinka sa bude vzťahovať na všetkých podnikateľov, ktorí majú registrovanú takzvanú eKasu. Po transakčnej dani sa tak musia pripraviť aj na zavedenie platobných terminálov.

Citát:„Zavádza sa povinnosť pre podnikateľa, ktorý je povinný používať registračnú pokladnicu, umožniť kupujúcemu vykonať platbu bezhotovostne, prostredníctvom platobnej karty, online platobného prevodu, platby QR kódom,“ uviedol hovorca ministerstva financií Pavol Kirinovič.

„Nevidíme, aby sa takáto zmena zavádzala bez pripomienkovania, bez odbornej diskusie. Aby sa to robilo bez toho, aby boli spočítané dosahy a aby sme vedeli, koľko to bude prevádzky stáť. Asi ťažko očakávať, že ak budú musieť mať platobné terminály, tak to bude zadarmo,“ upozorňuje Združenie podnikateľov Slovenska Ján Solík.

Širší kontext: Viacerí obchodníci tvrdia, že po zmene prídu o peniaze. Pokiaľ štát zmeny schváli, tak sa od júla budúceho roka bude môcť platiť bezhotovostne v každom podniku.

