Vláda zavádza novú daň z finančných transakcií. Dotkne sa najmä podnikateľov, firiem a živnostníkov.

Konsolidácia verejných financií so sebou priniesla viacero kontroverzných zmien. Či už ide o zvýšenie sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH), zdraženie dane za knihy, či zvýšenie ceny ročnej diaľničnej známky. Zdá sa, že novinky výrazne zasiahnu rozpočet občanov. Daň klesla iba základným potravinám.

Novinkou je aj prijatie kontroverznej dane z finančných transakcií. Štátu by mala priniesť do štátneho rozpočtu až 610 miliónov eur. Dotkne sa firiem, podnikateľov a dokonca aj živnostníkov. Do platnosti by mala vstúpiť od 1. apríla budúceho roka.

V praxi zaplatí daň banka, ktorá ju odvedie štátu. Podnikateľom sa budú po novom zdaňovať odchádzajúce platby ako napríklad úhrady faktúr alebo výbery hotovosti. Za každú platobnú kartu zaplatia ročne poplatok 2 eurá, platby kartou zdanené nebudú.

„Toto podporuje hotovostné hospodárenie, preto musíme urobiť také opatrenia, ako napríklad v Maďarsku. To znamená výbery v hotovosti v banke alebo z bankomatu len pre podnikateľov, budú samozrejme spoplatnené a pôjde to do štátu,“ komentoval minister financií Ladislav Kamenický.

Naopak, za tieto transakcie platiť nemusíš: Platby daní a odvodov, nákup cenných papierov v prípade DSS a DDS, nákup štátnych dlhopisov, peniaze Európskej únie a medzinárodných inštitúcií, zmenárenské činnosti a platby na pošte, prevody daňovníka medzi jeho účtami v jednej banke.

Sadzba novej dane

Bankové prevody podnikateľov po novom vyjdú 0,35 % z hodnoty transakcie, maximum, ktoré môžu za daň zaplatiť, je 30 eur. Inak tomu bude pri výbere hotovosti, za ktorú si podnikatelia priplatia. Stáť ich bude 0,7 % z vyberanej sumy. V praxi to teda znamená, že pri výbere 1 000 eur zaplatia štátu 7 eur.

Každý podnikateľ bude mať po novom povinnosť založiť si podnikateľský účet v banke, na ktorom bude spravovať firemné financie. Štátu by tak mal väčší dohľad a prehľadnejšiu kontrolu.