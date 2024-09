SNS sa bráni proti obvineniam, že Hlas kritizujú pre kreslo predsedu parlamentu.

SNS odkázala Erikovi Tomášovi, že neútočí na Hlas-SD preto, že Andrej Danko nedostal kreslo predsedu parlamentu, ale pre zlú legislatívu, ktorú vraj Tomáš pripravil.

SNS preto vyzýva ministra na reformu 13. dôchodku. Podľa SNS by mal minister upraviť legislatívu tak, aby bol 13. dôchodok spravodlivý.

Hovorkyňa SNS poukázala na to, že 13. dôchodok spôsobuje budúci náklad štátu vo výške takmer jednej miliardy eur a dôchodcov pripraví aj o rodičovský príspevok.

Prečo je to dôležité: Napriek priekom v koalícii Tomáš odmieta hovoriť o vládnej kríze. Kríza by podľa neho nastala vtedy, keď by v parlamente prestali prechádzať zákony. Erik Tomáš však už včera potvrdil, že Danko začal blokovať vládne návrhy zákonov.

Citát:„Kritika SNS voči Erikovi Tomášovi spočíva v tom, že svojou zlou legislatívou spôsobil, že ľudia mali krátený opatrovateľský príspevok. Len preto, že Erik Tomáš pripravil nekvalitnú legislatívu, počas letných mesiacov sa niektorí nedostali k opatrovateľským dávkam. Súčasne Slovenská národná strana kritizuje Erika Tomáša, že zle nastavil 13. dôchodok,“ uviedla hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová.

Širší kontext: V diskusnej relácii Sobotné dialógy Tomáš označil stupňujúce útoky SNS smerom k Hlasu-SD za dôsledok urazenosti predsedu národniarov Andreja Danka, že nedostal post predsedu parlamentu. Podľa podpredsedu Hlasu mal Danko interne povedať, že kým funkciu nedostane, neprestane na Hlas útočiť, a to aj za cenu pádu vlády.

Tomáš varuje, že útoky koaličného partnera smerujú aj k zákonom, ktoré vychádzajú z programového vyhlásenia vlády. Nemyslí si však, že súčasná situácia je vládnou krízou, tá by podľa neho nastala až vtedy, keby v parlamente prestali prechádzať zákony.

