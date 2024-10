Na prvý otvorený list Pellegrini nereagoval.

Zástupcovia Štrajkového výboru Slovenskej televízie a rozhlasu dnes odovzdali prezidentovi Petrovi Pellegrinimu druhý otvorený list.

Upozorňujú ho v ňom na podozrenia zo stretu záujmov a rodinkárstva pri výbere členov Rady STVR. Tento krok nadväzuje na predchádzajúci list z júna 2024, na ktorý prezident nereagoval.

V liste kritizujú vymenovanie členov rady, vrátane generálneho tajomníka ministerstva kultúry, Lukáša Machalu, ktorého výber označujú za neobjektívny.

Citát: „Vymenovaním Lukáša Machalu za člena Rady STVR, ktorá má podľa nového zákona silné kompetencie, došlo aj k personálnemu prepojeniu výkonnej politickej moci a verejnoprávneho média, ktoré sa stalo politicky podriadené už zmenou legislatívy,“ uvádzajú zástupcovia v liste.

Prečo je to dôležité: Štrajkový výbor upozorňuje, že takýto postup pri výbere členov Rady STVR môže ohroziť nezávislosť a slobodu verejnoprávnych médií.

Širší kontext: Štrajkový výbor poukazuje na to, že niektorí členovia výberovej komisie, ktorí rozhodovali o Machalovom vymenovaní, majú úzke osobné alebo pracovné väzby s nominantmi, čo naznačuje konflikt záujmov.

Európska komisia tiež sleduje tento proces a vyzvala Slovensko, aby pri menovaní nových členov rady postupovalo v súlade s pravidlami Európskej únie, ktoré chránia slobodu médií.

Celé znenie otvoreného listu:



Vážený pán prezident Peter Pellegrini,



obraciame sa na Vás opäť, s očakávaním, že tentoraz neostane náš list bez odpovede. Vnímame Vaše vyjadrenia, že chcete byť prezidentom všetkých ľudí a byť pre nich oporou, že sa môžu na Vás obrátiť. Naposledy sme Vám písali so žiadosťou o veto účelového zákona o STVR, pretože sme sa obávali ohrozenia nezávislosti a slobody tvorby. Naše obavy sa, žiaľ, začínajú potvrdzovať.



Po tom, ako ste zákon podpísali, ste uviedli: „Žiadnej inštitúcii však nepomôže ani ten najlepší zákon, ak zodpovednosť za ňu bude zverená nesprávnym ľuďom.



Preto pevne verím, že napriek zmierneniu podmienok na členstvo v Rade STVR, zveria príslušné ministerstvá a parlament tieto posty takým osobnostiam, za ktorých sa občania nebudú musieť hanbiť. Ak sa vládna koalícia dovoláva väčšej odbornosti pri riadení verejnoprávneho média, nech k nej sama prispeje zvolením skutočných odborníkov, za ktorých hovorí ich celoživotná práca v mediálnej či ekonomickej oblasti, a nie výstrelky na sociálnych sieťach či spochybňovanie základných vedeckých faktov.“



Ministerka kultúry Martina Šimkovičová vymenovala za člena rady aj samotného generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva Lukáša Machalu, pričom sa odvoláva na odporúčanie výberovej komisie, ktorú sama zriadila. Lukáš Machala bol jedným z podstatných autorov zákona, ktorým súčasná vládna koalícia zrušila verejnoprávnu RTVS a urobila z nej prakticky štátnu STVR. Zákon si teda pripravil aj sám pre seba. Vymenovaním Lukáša Machalu za člena Rady STVR, ktorá má podľa nového zákona silné kompetencie, došlo aj k personálnemu prepojeniu výkonnej politickej moci a verejnoprávneho média, ktoré sa stalo politicky podriadené už zmenou legislatívy.



No menovanie prvých členov rady ministerstvom kultúry je spojené aj s vážnym podozrením z konfliktu záujmov a nepotizmu. Zo zverejnených mien členov výberovej komisie priamo vyplýva, že Lukáš Machala sa za člena Rady STVR nechal zvoliť ľuďmi, ktorí sú jeho kolegami alebo spriaznenými osobami zamestnanými priamo na ministerstve a v minulosti spolu s ním pôsobili v rôznych organizáciách. Tento konflikt záujmov sa týka najmä riaditeľa kancelárie ministerky Svetozára Nižňanského, ktorý ako člen komisie vybral Lukáša Machalu, s ktorým kedysi pôsobil v štruktúrach rovnakého hokejového klubu. Svetozár Nižňanský je zároveň syn bývalého riaditeľa Slovenskej televízie Štefana Nižňanského.



Riaditeľom jeho kancelárie bol práve Lukáš Machala. Štefan Nižňanský v minulosti ako riaditeľ bývalej Slovenskej televízie priamo na stránkach verejnoprávneho média písal príspevky proti novinárom a spoločne s Lukášom Machalom cenzurovali prácu novinárov v investigatívnej relácii Reportéri. Štefan Nižňanský nedávno označil v mesačníku Extra Plus jedného z členov štrajkového výboru RTVS za „Potkana“. Druhou členkou „výberovej komisie“ bola Petra Bačinská, vedúca oddelenia komunikácie na ministerstve kultúry a manželka kandidáta za Kotlebovu ĽSNS vo vlaňajších parlamentných voľbách, ktorá zdieľa nenávistné príspevky na adresu LGBTI+ komunity, utečencov či liberálov.



Šokujúce je aj zistenie, že vo výberovej komisii, ktorá Lukáša Machalu odporučila ministerke na vymenovanie za člena Rady STVR, bol šéf odboru zvláštnych činností STVR Marek Marhula. Pričom meno Marek Marhula sa v obchodnom registri vyskytuje v spoločnej firme, v ktorej v tom istom čase podnikala aj Mária Machalová, príbuzná Lukáša Machalu.



O implementáciu Zákona o STVR, najmä o menovanie členov rady, sa zaujíma aj podpredsedníčka Európskej komisie Věra Jourová, ktorá poslala list ministerke kultúry Martine Šimkovičovej. Pripomína jej, že EK pozorne sleduje vývoj súvisiaci so zákonom o STVR, najmä pokiaľ ide o jeho súlad s Európskym zákonom o slobode médií. Podotýka, že hoci toto ustanovenie bude platiť až od augusta 2025, členské štáty sa musia už teraz zdržať prijímania akýchkoľvek opatrení, ktoré by mohli vážne ohroziť jeho uplatňovanie.



Nevieme, ako vyhodnotí EK vyššie uvedené informácie o kreovaní Rady STVR, ale obávame sa, že Slovensko čaká v zahraničí nielen ďalšia hanba, ale aj ohrozenie možnosti čerpať európske finančné zdroje. Preto Štrajkový výbor iniciatívy zamestnancov a spolupracovníkov Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu vyzval ministerstvom kultúry menovaných členov Rady STVR, aby sa za týchto okolností vzdali svojich funkcií a žiada kompetentných, aby zabezpečili nový, transparentný výber členov tohto dozorného orgánu verejnoprávnej televízie a rozhlasu. Zároveň vyzýva poslancov NR SR, aby vzhľadom na uvedené vážne pochybnosti odložili voľbu ďalších členov Rady STVR až do vyriešenia situácie.



Vážený pán prezident, dostali ste od občanov silný mandát na výkon verejnej služby vo funkcii hlavy štátu. Veríme, že vám dáva privilégium aj záväzok prispieť váhou vášho úradu k ochrane demokracie, ku ktorej neodmysliteľne patria kvalitné verejnoprávne médiá. Sme pripravení kedykoľvek sa s Vami stretnúť.



S úctou



Štrajkový výbor iniciatívy zamestnancov a spolupracovníkov Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu v zastúpení: Tomáš Bartoněk, Martin Bednárik, Marta Jančkárová, Martina Kubániová, Rozália Vlasková, Ivan Brada, Soňa Gyarfašová, Michal Várošík



