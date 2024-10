Aj keď došlo k dohode, ministerstvá financií ani zdravotníctva nepristúpili k ďalšiemu dofinancovaniu zdravotného sektora.

Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) sa dohodol so zdravotnými poisťovňami na predĺžení zmlúv minimálne do konca roka 2024. Niektoré poisťovne majú zmluvy platné až do polovice roka 2025.

Napriek tomu niektoré ambulancie zvažujú zavedenie poplatkov od pacientov.

Ambulancie totiž argumentujú, že bez dodatočných platieb od pacientov nebudú schopné udržať svoju prevádzku, informuje STVR.

Citát: „V našom združení celkom určite existuje pomerne veľký počet ambulancií, ktoré deklarujú, že ak by fungovali len na základe platieb od zdravotných poisťovní, nevedeli by už ani teraz zabezpečiť svoju prevádzku,“ prezidentka ZAP Jaroslava Orosová.

Prečo je to dôležité: Ak by ambulancie zaviedli poplatky, pre mnohých pacientov to znamená zvýšené náklady na zdravotnú starostlivosť. Hoci sú zmluvy predĺžené, ambulancie tvrdia, že sú na hranici udržateľnosti. Sektor zdravotníctva zažíva na Slovensku vážne problémy. Zdravotníci pracujú vysoko nad rámec bežných pracovných hodín, veľké počty medikov húfne odchádzajú do zahraničia za lepšími podmienkami. Lekári sa búria proti konsolidačnému balíčku a chcú zbierať výpovede, pokiaľ ho vláda schváli.

Širší kontext: Zväz ambulantných poskytovateľov zastupuje viac než 2 000 ambulancií a už od októbra požadoval vyššie platby za výkony. Hoci došlo k dohode, ministerstvo financií ani ministerstvo zdravotníctva nepristúpilo k ďalšiemu dofinancovaniu sektora. Ak sa situácia nezlepší, ambulancie sú pripravené vypovedať zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami, čo by mohlo ohroziť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre pacientov.

