V posledných mesiacoch došlo v Bratislave k viacerým policajným raziám.

Policajný prezident Ľubomír Solák sa pre razie v bratislavských kluboch stretol s prezidentom Finančnej správy (FS) Jozefom Kissom, náčelníkom Mestskej polície (MsP) Bratislava Miroslavom Antalom a primátorom Bratislavy Matúšom Vallom.

Na stretnutí prediskutovali možnosti zefektívnenia spôsobu výkonu postupov tak, aby sa ľudí, ktorí protiprávnu činnosť nepáchajú, týkali čo najmenej.

Policajti informovali, že počas poslednej akcie zaistili niekoľko plastových vreciek s obsahom bielej kryštalickej látky. Na osobnej slobode obmedzili päť osôb. Hlavné mesto zastáva názor, že akýkoľvek policajný zásah by mal byť primeraný.

Citát: „Posledné razie v bratislavských hudobných kluboch vzbudili o ich primeranosti oprávnené pochybnosti. Vyhraňujeme sa takisto voči niektorým interpretáciám týchto razií, ktoré hudobné kluby v našom meste vykresľujú ako miesta kriminality a mladých ľudí ako feťákov. Nie je to tak,“ uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla.

Prečo je to dôležité: Policajné razie v bratislavských kluboch sú stále častejšie a vyvolávajú otázky o primeranosti zásahov. Podnikatelia a návštevníci klubov vnímajú tieto akcie ako neodôvodnené a príliš tvrdé. Vznikajú obavy, že razie môžu ohroziť bratislavský nočný život.

Širší kontext: Prezídium uviedlo, že si uvedomuje, že takéto akcie si vyžadujú zložité procesné úkony, ktoré sa môžu dotknúť aj návštevníkov podujatí či prevádzkovateľov podnikov, ktorí nepáchajú protiprávnu činnosť.



Bubla dodal, že mesto na stretnutí upriamilo pozornosť aj na iné miesta a lokality v Bratislave, kde dochádza k páchaniu drogovej trestnej činnosti, ktorá nielen obťažuje, ale v niektorých miestach aj priamo ohrozuje ich obyvateľov.



Mestská polícia v súvislosti s poslednou raziou uviedla, že do poslednej chvíle nevedela, o akú akciu má ísť. Rovnako, že jej úlohy boli spojené len so zabezpečením vstupu do priestorov.

Mestská polícia potvrdila, že nevedela o akcii dopredu a jej úloha bola zabezpečiť vstup do priestorov, pričom priebeh kontrol bol zaznamenaný telovými kamerami. Minister vnútra Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) v stredu vyhlásil, že polícia bude v boji proti drogám v kluboch a školách veľmi tvrdo postupovať.

