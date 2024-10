Očití svedkovia a návštevníci klubu WAX2 prehovorili o tom, čo zažili v noci z piatka na sobotu, keď tam prebehla razia.

Návrat do 90. rokov, neprimerané použitie sily, zastrašovanie či šikana zo strany polície. Aj takto hovoria ľudia o policajnom zásahu, ktorý bol v klube WAX2 v noci z piatka 27.9. na sobotu 28.9. v Bratislave.

Do redakcie Refresheru sa dostalo niekoľko výpovedí od očitých svedkov, ktorí sa v tú noc v spomínanom klube nachádzali. V tomto článku si môžeš prečítať, ako vnímali policajný záťah, aj to, ako reagovala Finančná správa, hovorca bratislavskej polície či bývalý prezident Policajného zboru Slovenskej republiky, Štefan Hamran.

Mená respondentov v tomto článku nie sú skutočné, nakoľko chceli zostať v anonymite. Redakcia identitu týchto ľudí pozná.

V tomto článku si prečítaš: Akú skúsenosť s políciou mal počas záťahu respondent Marek.

Aká bola reakcia polície, keď sa Marek ozval a chcel konať.

Čo zažila ďalšia respondentka Alica.

Čo si o situácii myslí bývalý prezident policajného zboru Štefan Hamran

Ako reagovala Finančná správa.

Policajti mu zahodili telefón, na neznámu ženu kričali, nech „ukáže p**u“

Po tom, čo tento rok polícia vykonala razie v podnikoch Kácéčko či Alchymista, prišla na rad aj ďalšia, v klube WAX2. Práve tam sa nachádzal Marek, ktorý zážitok s políciou podrobne popísal.

„Bol som vo Waxe a ako som kráčal dnu, skočil na mňa policajt aj so psom. Zaútočil na mňa so slovami, že som „po**baný feťák“ a sotil ma von na chodník. Tam ma držal, až pokým neprišlo približne 50-členné komando kukláčov, ktoré išlo dole do klubu,“ opisuje Marek.

U mladíka tiež polícia hľadala drogy, avšak nič nenašli, pretože bol v meste úplne triezvy, autom. Požiadal policajta, aby ho pustil a pred klubom čakal na svojich kamarátov, ktorí sa v ňom nachádzali presne vtedy, keď tam prišla razia.

„Ľudia čo boli v podchode a dole v klube mi opisovali, že to bolo šialené. Násilie, nadávky, urážanie a obmedzovanie na slobode. V podchode nechali rozkročenú ženu v sieťkovaných šatách, opretú o stenu, pričom 6 policajtov ju chytalo a svietilo baterkami do rozkroku so slovami: ‚ukáž p**u‘,“ opisuje Marek.

Keď náš respondent vytiahol z vrecka telefón, aby mohol situáciu natočiť, jeden z policajtov mu údajne vytrhol telefón z ruky a hodil na zem. Keď sa ho následne opýtal, či sa k nemu nemôže správať slušne, policajt mu vraj odvrkol, že má sedieť doma a nie chodiť po “pajzloch”.

Na záver svedok dodáva, že mu razie polície pripadajú ako návrat do temných 90. rokov. Situáciu vníma ako zneužívanie polície na politické a kultúrne vojny, snahu utlmiť kultúrny život, vyhnať mladých ľudí z krajiny alebo ich zavrieť doma k mobilom a propagande, miesto života vonku.

Kamoške povedal, nech sa pomočí, cudzincom kázali, nech sa vrátia tam, odkiaľ prišli

Ďalšou respondentkou, ktorá komunikovala s Refresherom, je Alica, ktorá bola v klube s kamoškou. Opisuje, že záťah sa začal približne 20 minút po polnoci, keď v klube ešte nebolo veľa ľudí a akcia sa len rozbiehala.