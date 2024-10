Šéf rezortu dopravy Ráž uviedol, že prístav by mohol mať obrovskú úlohu pri povojnovej obnove Ukrajiny.

Bratislavský prístav bude po výstavbe jedným z najmodernejších prístavov na Dunaji. Tomu však musí predchádzať majetkovoprávne vysporiadanie so spoločnosťou Slovenská plavba a prístavy. Uviedol to minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD). Rozhodnutie padlo stredu na vláde.

Ozrejmil, že v minulosti v rámci privatizácie celú infraštruktúru prevzala spoločnosť Slovenská plavba a prístavy. Táto spoločnosť má v prenájme všetky pozemky, ktoré sú vo vlastníctve štátnej akciovej spoločnosti Verejné prístavy.

Citát: „Máme s tým naozaj veľké plány. Dúfame, že po majetkovoprávnom vysporiadaní sa nám podarí dostať prostriedky z CEF, a teda vybudovať tu veľký moderný prístav. Bude to jeden z najmodernejších a najväčších prístavov na Dunaji. Tento prístav nebude mať žiadnu významnejšiu konkurenciu v tejto oblasti, navyše bude výnimočný tým, že je veľmi blízko letiska a bude mať priame napojenie na železničnú prepravu,“ uviedol Ráž.

Širší kontext: Predpokladom do budúcnosti podľa Ráža je, že pôjde o veľmi ekologický typ prepravy. Netreba podľa neho zabudnúť ani na to, že bratislavský prístav by mohol mať obrovskú úlohu pri povojnovej obnove Ukrajiny.

„Máme tu Dunaj, máme tu takýto obrovský prístav, ktorý v podstate nemá konkurenciu a ktorý bol stále zablokovaný existenciou súkromnej spoločnosti. To znamená, že by bola škoda nevyužiť a nespraviť, čo sa dá preto, aby rovnako ako Komárno, tak aj Bratislava vedela benefitovať z veľkého intermodálneho prístavu na svojom území,“ uzavrel šéf rezortu dopravy.