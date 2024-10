Firma podnikateľa spájaného s oligarchom Bödörom bude rekonštruovať úrad vlády, vyhrala miliónovú súťaž

V čase, keď kabinet Roberta Fica prichádza s konsolidačnými opatreniami, úrad vlády zadal miliónovú zákazku na rekonštrukciu svojho areálu stavebnej firma Stanter.

Autorom článku je Investigatívne centrum Jána Kuciaka . Refresher ho publikuje v rámci spolupráce a so súhlasom.

Ako zistilo Investigatívne centrum Jána Kuciaka v spolupráci s Nadáciou Zastavme korupciubola nitrianska akciovka donedávna známa pod menom Inpek Holding a jej majiteľ podnikal s oligarchom blízkym Smeru Norbertom Bödörom obžalovaným vo viacerých kauzách. Firme sa v uplynulom roku začalo dariť. Sama alebo v konzorciách získala verejné zákazky za celkovo asi 30 miliónov eur.

Úrad vlády vypísal súťaž na rekonštrukciu rozvodov, ciest a areálu sídla premiéra v máji tohto roka. Do súťaže sa zapojilo deväť stavebných firiem. Najnižšiu cenu ponúkol nitriansky Stanter, ktorý chce práce urobiť za necelých päť miliónov eur.

Podľa podmienok obstarávania museli uchádzači preukázať svoje odborné schopnosti, vrátane skúseností s prácami v oblasti záhradníctva alebo záhradnej architektúry za aspoň 150-tisíc eur za 5 rokov od mája 2019.

Stanter sa odvolal na záhradné práce v developerskom projekte Orbis Nitra. V súťažnej ponuke však neuviedol koľko utŕžil za záhradnícke práce ale len celkovú sumu za výstavbu objektu. Navyše zarátal aj práce spred mája 2019. Výberová komisia úradu vlády firmu preto požiadala o upresnenie referencie.

Zdroj: FB/ÚV SR

Podľa stanoviska úradu pre Nadáciu zastavme korupciu staršie faktúry z apríla 2019 komisia vylúčila a záhradnícke práce, ktoré boli podmienkou tendra skontrolovali cez “webové rozhranie”. Referencia tak bola podľa úradu vlády v poriadku a nitrianska firma splnila, čo sa od nej žiadalo, keďže zelenú strechu, trávniky, či výsadbu stromov si členovia podľa odpovede skontrolovali. Požadovanú sumu 150-tisíc eur, na záhradnícke práce firma po tejto kontrole presiahla o 4 281 eur.

Úrad vlády navyše tvrdí, že problémom nie je ani fakt, že Stanter sa s firmou Orbis Nitra, od ktorej bola referencia na záhradnícke práce, nedávno zlúčil do jedného subjektu.

V predchádzajúcich rokoch nebol Stanter respektíve Inpek Holding až taký úspešný vo verejných zákazkách. Sporadicky získaval státisícové objemy, len rekonštrukcia námestia v Dubnici nad Váhom, ktorú firma robila v konzorciu presiahla 3 milióny eur.

Po nástupe vlády Roberta Fica sa Stanteru podarilo uspieť v niekoľkých väčších zákazkách. V Dubnici nad Váhom rekonštruujú kaštieľ a skatepark. Od Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti získali v konzorciu s ďalšími firmami zákazku za 24 miliónov eur na dobudovanie kanalizácie a čističky v Kolárove. Ďalšie státisíce eur majú zazmluvnené od žilinského kraja na opravy ciest a mostov.

Spojenie s Bödörom

Stanter bol do minulého roka známy pod názvom Inpek Holding. Firmu vlastní Milan Kreškóci starší, ktorý roky podnikal s oligarchom Norbertom Bödörom.



Kreškóci podnikal s Bödörom dlhé roky. Od roku 2009 spolu figurovali vo firme BI Invest, ktorá sa v roku 2019 zlúčila s ďalšou Kreškóciho firmou Inpek, ktorú vlastnil aj so svojim dlhoročným obchodným partnerom Petrom Kuppém.

Norbert Bödör na súde v kauze Dobytkár Zdroj: TASR - Ján Krošlák

Na liste vlastníctva jedného z voľných pozemkov v nitrianskej časti Diely, dodnes figurujú ako poloviční vlastníci Norbert Bödör a firma BI Invest, ktorej nástupníčkou je firma Inpek. Dáta z Kočnerovej knižnice naznačujú, že spoločnosť Inpek zarobila v minulosti aj na subdodávkach pri výstavbe parku pre Jaguar Land Rover pri Nitre.

Zistenia Investigatívneho centra Jána Kuciaka poukazujú na to, že podnikatelia spoločne s Bödörom developovali aj spomínaný komplex Orbis v Nitre, ktorý dopomohol firme Stanter k zákazke na úrade vlády. V komplexe si kúpili byty napríklad aj politici hnutia Republika Milan Uhrík či Ondrej Ďurica.

Spoločnosť Orbis Nitra založila firma Inpek koncom roka 2018 podnikatelia do nej vložili pozemky v centre mesta ohodnotené na vyše 1,87 milióna eur. Pár mesiacov na to sa v akciovke Orbis Nitra objavil nový 50-percentný spoluvlastník – česká firma APE Development. Jej jediným vlastníkom bol investičný fond AVANT Private Equity SICAV. (dnes má názov Private Equity SICAV, a.s.).

Akcie fondu Private Equity SICAV a tým sprostredkovane aj Orbis Nitra minimálne do roku 2020 preukázateľne cez sprostredkovateľskú firmu vlastnil Norbert Bödör. Orbis Nitra počas výstavby v účtovníctve zaevidovala pôžičky od firiem, ktoré ju spoluvlastnili, vrátane tých, za ktorými zrejme stál Norbert Bödör.

V roku 2020 to bolo 3,79 milióna eur od firmy APE Development a v roku 2021 takmer 2,1 milióna od fondu Private Equity SICAV. Aj keď obe mali splatnosť 5 rokov, firma ich vyplatila v roku 2022, teda len niekoľko mesiacov po kolaudácii polyfunkčného komplexu. Firmy spojené s Bödörom sa z developerského projektu vyparili. Jediným akcionárom Orbis Nitra ku koncu roka 2022 zostala iba eseročka Inpek.

V máji 2024 sa Orbis Nitra zlúčil s Kreškóciho firmou Stanter, ktorá bude rekonštruovať úrad vlády.



Firma Stanter, ani Milan Kreškóci na naše otázky neodpovedali. Rovnako na otázky o transakciách už v minulosti neodpovedal ani Norbert Bödör, ktorého sme kontaktovali cez jeho advokáta Mareka Paru.