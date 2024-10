Slováci sú zhrození z toho, akú úroveň má dnešný parlament. V Národnej rade SR však vulgarizmy aj facky padali už dávno predtým.

Slovenský parlament bol aj za Vladimíra Mečiara, Jána Slotu a ďalších miestom, kde sa okrem prijímania zákonov odohrávali najväčšie bizarnosti v krajine. Aj keď to bol často skôr smiech cez slzy, Slovákov výstrelky našich politikov zabávali a z mnohých sa stali ľudové hlášky. Rozhodli sme sa preto pozrieť na najbizarnejšie a často až neuveriteľné situácie, ktoré naši zákonodarcovia v pléne parlamentu spôsobili.

Trend bitiek či urážok nepriniesol do slovenskej politiky nikto iný ako Vladimír Mečiar. Viacnásobný premiér, ktorý sa stal veľmi kontroverznou postavou moderných slovenských dejín, chcel biť novinárov a nadával opozičným poslancom.

V tomto článku však dominuje iné meno. Bývalý premiér a aktuálne opäť opozičný poslanec Igor Matovič je zrejme najkonfliktnejšia postava slovenského parlamentu. Zaznamenať všetky jeho výstrelky by bolo na samostatný článok, my sme sa rozhodli vybrať tie najikonickejšie, z ktorých sa stali opakované vtipy.

Dlhoročný novinár Eugen Korda si myslí, že situácia v Národnej rade SR stále eskaluje, dôkazom čoho sú aj aktuálne urážky a osočovanie medzi poslancami. „Takýto zlý, nekompetentný parlament a mám na mysli hlavne poslancov vládnej koalície, sme to ešte nemali,“ povedal novinár pre Refresher.

Gágaji, táraji a prďúsi

Sekciu legendárnych hlášok nemôže otvoriť nikto iný ako expremiér Vladimír Mečiar. Na neho sa to už na konci jeho tretieho volebného obdobia začalo sypať zo všetkých strán. Práve Mečiar je často spájaný so zavlečením Michala Kováča ml. do Rakúska a s vraždou Róberta Remiáša. Mečiar však akékoľvek spájanie s vraždou odmietal.

Jeho známy výrok „skutok sa nestal“ povedal v roku 2006, keď sa v parlamente riešilo zrušenie amnestií. Výrok odvtedy na Slovensku „zľudovel“ rovnako ako jeho rýdze slovenské urážky.

„Rozhodnutie je, že skutok sa nestal. To znamená žiadne ovplyvňovanie, objednávanie vraždy nebolo. Rozhodol ten, kto je oprávnený rozhodnúť. Ostatní ste gágaji, táraji a pre mňa prďúsi,“ povedal Mečiar.

Kauza „Anča“