Jaroslav Naď si myslí, že vláda sa ho snaží dostať do väzenia.

Bývalý minister Jaroslav Naď pre portál Aktuality.sk povedal, že počíta s tým, že môže skončiť za mrežami. Zároveň však podotkol, že sa nebojí.

Predseda Demokratov tvrdí, že už na túto situáciu pripravil aj svoju rodinu a matku.

Naď, na ktorého už podali niekoľko trestných oznámení, tvrdí, že vláda aktuálne hľadá akúkoľvek obeť iba preto, aby uspokojila svojich voličov.

Citát: „Úplne v pokoji ma však udržuje to, že viem, že som nespravil nič zlé. Viete, keď si na vás niekto niečo vymyslí a idete do väzenia, tak je to určite pocit nespravodlivosti, ale menej sa človek bojí, ako keď išli do väzby alebo aj boli právoplatne odsúdení niektorí predstavitelia terajšej vlády za to, čo robili v minulosti,“ povedal Naď.

Širší kontext: Ministerstvo obrany podalo na Jaroslava Naďa trestné oznámenie za darovanie stíhačiek Mig-29 Ukrajine. Poslanci Tibor Gašpar a Richard Glück na Naďa podali trestné oznámenie pre podozrenie z prijatia úplatku 3,5 milióna eur pri poisťovaní štátneho majetku v rezorte obrany.

Aktuality upozornili aj na to, že do konšpiračného média Infovojna pravidelne telefonujú voliči Smeru, ktorí sú nahnevaní na to, že bývalí členovia vlády sú stále na slobode. Pravidelne sa pýtajú práve na Jaroslava Naďa.

