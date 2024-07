Umelecký riaditeľ celého konceptu Thomas Jolly uviedol, že jeho zámerom nikdy nebola náboženská provokácia.

Súčasťou veľkolepého otvorenia tohtoročných letných olympijských hier bol aj obraz Poslednej večere. Namiesto apoštolov však za stolom sedeli drag queens. To však mnohých ľudí prevažne z kresťanských kruhov pobúrilo. Organizátori sa tak rozhodli zareagovať na obrovskú vlnu kritiky.

„Samozrejme, nikdy sme nemali v úmysle prejaviť neúctu k žiadnej náboženskej skupine. Cieľom otváracieho ceremoniálu bolo osláviť toleranciu v spoločnosti,“ uviedla na nedeľnej tlačovej konferencii Anne Descampsová, hovorkyňa organizačného výboru. „Sme presvedčení, že sa nám to podarilo splniť. Ak to niekoho urazilo, je nám to veľmi ľúto,“ dodala.

Na sociálnych sieťach niektorí používatelia ceremoniál ocenili a nemali s ním problém, iní sa pohoršovali. „Všetkým kresťanom na svete, ktorí sledujú ceremóniu #Paris2024 a cítia sa urazení touto drag queen paródiou Poslednej večere, vedzte, že k vám nehovorí Francúzsko, ale ľavicová menšina pripravená na akúkoľvek provokáciu,“ napísala napríklad Marion Maréchalová, poslankyňa Európskeho parlamentu, na sieti X.

Všetkým kresťanom na svete, ktorí sledujú slávnosť #Paris2024 a cítili sa urazení touto drag queen paródiou Poslednej večere, vedzte, že k vám nehovorí Francúzsko, ale ľavicová menšina pripravená na každú provokáciu. #notinmyname



À tous les chrétiens du monde... pic.twitter.com/GusP2TR63u - Marion Maréchal (@MarionMarechal) 26. júla 2024

Otvárací ceremoniál vyvolal kritiku aj zo strany Vatikánu. „Tento vysoký ideál bol pošpinený svätokrádežným zosmiešnením jedného z najposvätnejších momentov kresťanstva,“ povedal arcibiskup Vincenzo Paglia v rozhovore pre noviny Il Giornale.

To, že jeho zámerom nikdy nebola náboženská provokácia, však potvrdil umelecký riaditeľ Thomas Jolly, ktorý stojí za honosným otváracím ceremoniálom. „Chceli sme hovoriť o rozmanitosti. Rozmanitosť znamená byť spolu. Chceli sme zahrnúť jednoducho všetkých,“povedal v sobotu novinárom.