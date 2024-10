Dovoz „bieleho azbestu“ je do Európskej únie zakázaný.

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) informovala, že z trhu sťahuje niekoľko detských hračiek, ktoré nesplnili bezpečnostné normy a môžu predstavovať zdravotné riziko pre deti.

Spoločnosť TRAXXAS stiahla desiatky modelov autíčok, pretože niektoré z ich súčiastok obsahujú zakázanú látku „biely azbest“.

Vdychovanie tejto látky môže spôsobiť vážne zdravotné problémy, čo viedlo firmu k preventívnemu kroku stiahnutia výrobkov z trhu. Týka sa to modelov vyrobených od januára 2002 do júna 2024.

Citát: „Pri predmetných výrobkoch hrozí zdravotné riziko pre spotrebiteľov, vzhľadom na to, že trecie podložky pri niektorých elektrických modeloch a brzdové doštičky pri modeloch na vodíkový pohon obsahujú malé množstvá ‚bieleho azbestu‘, ktorého dovoz je do EÚ zakázaný. Azbestové vlákna sa môžu uvoľňovať z podložky vo vozidle trením a používatelia môžu byť vystavení azbestovým vláknam, ak sa vozidlo demontuje na účely opravy alebo údržby. Ak sa azbestové vlákna uvoľňujú do vzduchu a vdychujú sa, môžu spôsobiť vážne zdravotné ťažkosti vrátane azbestózy, rakoviny pľúc a mezoteliómu,“ informuje SOI.

Širší kontext: Toto sú všetky modely hračky, ktoré stiahli z trhu: Bandit 240XX, Stampede 360XX, Rustler 370XX, Slash 58XX, Drag Slash 94076-4, Stampede 4×4 670XX, Slash 4×4 680XX, RAlly VXL 7407X, E-Revo 560XX, Summit 5610, E-Maxx 390XX, 1/16 Slash 4×4 700XX, 1/16 E-Revo 710XX, 1/16 Summit 720XX, 1/16 Rally 73XX, 1/16 Mustang 73XX, 1/16 Nastruck 73XX, 1/16 Fiesta 73XX, Ford Fiesta ST Rally 74054, Telluride 67044, Jato 550XX a 5510, Slayer 590XX, T-Maxx 490XX, Revo 590XX a 5310.



Ľudia, ktorí tieto modely vlastnia, majú možnosť získať bližšie informácie priamo od distribútora.