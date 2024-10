Neznámy páchateľ získal cez mobilný telefón prístup ku všetkým digitálnym údajom muža a spôsobil mu škodu 5 000 eur.

Polícia v Hanušovciach nad Topľou rieši netradičný prípad kybernetického podvodu, pri ktorom neznámy páchateľ získal prístup ku všetkým digitálnym údajom obete a spôsobil jej škodu vo výške 5 000 eur, informuje Polícia SR.

Všetko sa to začalo, keď podvodník kontaktoval muža prostredníctvom mobilného telefónu. Ten si jeho kontakt uložil do telefónu aj do e-mailu, netušiac, čo ho čaká. Následne si na odporúčanie podvodníka nainštaloval do telefónu aplikácie, ktoré však neboli také nevinné, ako sa zdalo. Tieto aplikácie prevzali kontrolu nad zariadením a získali povolenia na všetku dátovú komunikáciu.

Kvôli škodlivým aplikáciám prišiel o všetky dáta na zálohových úložiskách, zmenili sa povolenia pre užívateľské kontá a muž stratil prístupové údaje na svoje sociálne siete. Prišiel tak o dôležité informácie a jeho digitálny život bol prakticky zničený.

Polícia upozorňuje na rastúci počet podobných prípadov a vyzýva verejnosť, aby bola opatrná pri komunikácii s neznámymi osobami. Inštalácia aplikácií z neoverených zdrojov môže viesť k vážnym bezpečnostným rizikám. Je dôležité overovať si kontakty a chrániť svoje osobné údaje a zariadenia.