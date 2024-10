Internetom sa šíri hoax: Ministerstvo školstva upozorňuje na dezinformácie o vydávaní dokladov

MŠVVaM upozorňuje na dezinformácie o vydávaní dokladov pri zmene mena.

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR upozorňuje na šíriace sa dezinformácie o vydávaní náhradného dokladu o vzdelaní pri zmene mena, priezviska alebo rodného čísla.

Zdôrazňuje, že neexistuje dôvod, pre ktorý by mali školy odmietať vydávať náhradné doklady, ak zmenu mena zapíše matrika a osobe sú vydané aj iné doklady.

V súvislosti s návrhom parlamentu a vlády sa začali šíriť dezinformácie o údajnom falšovaní dokladov. Upozornilo, že ide o hoax.

Citát: „Podľa takejto interpretácie by nemali byť vydávané žiadne doklady, napríklad ani vodičský preukaz, ak osoba získavala vodičské oprávnenie pod iným menom. Ide o dezinformáciu a kampaň, ktorá má navodiť dojem, že ministerstvo chce umožniť neoprávnené zmeny vysvedčení,“ objasnilo ministerstvo.



Širší kontext: Používanie mena a priezviska upravuje podľa neho zákon NR SR o mene a priezvisku v znení neskorších právnych predpisov. Táto právna norma pritom definuje aj proces zmeny mena a priezviska. V prípade, ak nie je potrebné povolenie, zmena sa robí priamo na matričnom úrade. V situáciách, keď je potrebné povolenie o zmene, na základe žiadosti občana rozhoduje príslušný okresný úrad.



Ako doplnilo, MŠVVaM do tohto procesu nezasahuje ani nerieši dôvody zmeny, keďže na to nemá právomoc. „Ak však príslušný orgán verejnej moci v súlade so zákonom zmenu zapíše, neexistuje legitímny dôvod, aby občan nemal nárok na vydanie náhradného dokladu o vzdelaní. Naopak, absencia právnej úpravy môže viesť k porušovaniu práv v rozpore s medzinárodnými ľudskoprávnymi štandardmi,“ dodalo.