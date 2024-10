Ak máš tieto produkty doma, radšej sa ich zbav. ÚVZ varuje pred nebezpečnou výživou, ktorá môže spôsobiť zdravotné problémy

Nebezpečná dojčenská výživa obsahuje veľké množstvo pesticídov.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) upozorňuje na nebezpečnú dojčenskú výživu. Ide konkrétne o produkty Hello XXL Dojčenská výživa s jablkami 200 g. Je potrebné sledovať dátum minimálnej trvanlivosti, ktorý je 21. februára 2026, a šaržu 0,26458333333.

Výrobcom produktu je LINEA NIVNICE, a.s. Úrad rovnako upozornil aj na škodlivosť dojčenskej výživy s marhuľami Hello XXL, 200 g s dátumom minimálnej trvanlivosti do 20. februára 2026 a šaržou 0,77847222222.

Nebezpečná pre deti je aj 200 g dojčenská výživa Hello XXL s broskyňami s dátumom minimálnej trvanlivosti 28. februára 2026 a šarža 1 07:37. ÚVZ SR upozornil, že laboratórnou analýzou zistili, že v uvedených potravinách je obsah rezíduí pesticídov prevyšujúci 0,01 mg/kg.

Konkrétne ide o chlorečnan, pričom v potravine Hello XXL Dojčenská výživa s broskyňami aj fosetyl-Al. Toto množstvo prevyšuje povolené stanovené limity. Tieto tri potraviny preto nie sú bezpečné na konzumáciu dojčatami či deťmi do troch rokov.

ÚVZ SR tieto výsledky preveruje a pre prekročenie stanovených limitov spotrebiteľom odporúča, aby tieto potraviny nekonzumovali.