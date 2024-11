Pre riziko kontaminácie kovovými úlomkami Coca-Cola sťahuje z predaja Fantu, Sprite a MezzoMix.

Spoločnosť Coca-Cola musela v Rakúsku stiahnuť z predaja 13 miliónov litrov svojich nápojov kvôli technickej závade na filtri, ktorá spôsobila možnú kontamináciu fliaš kovovými úlomkami. Podobný krok teraz prijalo aj Nemecko, kde boli tiež zistené potenciálne rizikové fľaše. Medzi produkty, ktoré môžu byť ovplyvnené, patria 500-mililitrové fľaše Fanta (vrátane verzií Orange Zero a Lemon Zero), Sprite (a Sprite Zero) a MezzoMix, upozorňuje denník Bild.

Varovanie sa týka spolkových krajín Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Braniborsko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Porýnie-Falc a Durínsko. Fľaše s minimálnou trvanlivosťou medzi 4. februárom 2025 a 12. aprílom 2025 nie je odporúčané konzumovať. Výrobca zabezpečuje zákazníkom vrátenie peňazí za bez potreby predloženia účtenky.