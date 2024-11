Jednota dôchodcov na Slovensku je pobúrená žiakmi z gymnázia Bilíkova. Ide o neúctu voči starším, tvrdia

Riaditeľovi Danielovi Kasalovi poslali otvorený list.

Šéf Jednoty dôchodcov na Slovensku Michal Kotian poslal otvorený list riaditeľovi Gymnázia na Bilíkovej ulici v Bratislave, Danielovi Kasalovi.

V liste naráža na nedávny halloweensky večierok. Víťazmi súťaže o najlepší kostým sa stali žiaci prezlečení za dôchodcov.

Kotian v liste hovorí o neúcte voči starším. Podľa jeho slov sú mladí ľudia vedení k tomu, aby ponižovali a dehumanizovali starších priamo na školách. Kasalovi odporúča odstúpiť z pozície.

Citát:„S hlbokým znepokojením, ale aj hnevom som sa dozvedel, že na vašom gymnáziu študenti zosmiešňovali dôchodcov tým, že sa prezliekli za starších ľudí so zjavne zosmiešňujúcim a dehumanizujúcim úmyslom, držiac v škole politický transparent s nápisom „Ja milujem Fica.“ Tento politický a výsmešný výjav, zachytený na fotografiách a šírený na sociálnych sieťach ako nejaké hrdinstvo školákov, je pre mňa o to znepokojujúcejší, že sa odohral na vašej strednej škole v hlavnom meste Slovenska, pravdepodobne za vašej prítomnosti aj prítomnosti iných pedagógov,“ píše Kotian v liste.

Širší kontext: Nedávno sa na Gymnáziu, Bilíkova v Bratislave uskutočnil halloweensky večierok, kde študenti prekvapili originalitou a premyslenosťou svojich kostýmov. Žiaci prišli v ikonických kostýmoch ako Alvin a Chipmunkovia, dinosaurus či mesto Bratislava. Nebáli sa ani kontroverznejších tém a prezliekli sa za „ficovoličov“ či dve veže, ktoré odkazujú na teroristický útok na Dvojičky.

Celé znenie listu:

Vážený pán riaditeľ,



obraciam sa na Vás nie ako predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku alebo zástupca seniorov, ale ako človek, ktorý verí, že svojím spôsobom prispel k tomu, že dnes môžeme žiť v slobodnej, demokratickej krajine, kde sa všetci rešpektujeme. S hlbokým znepokojením, ale aj hnevom som sa dozvedel, že na vašom gymnáziu študenti zosmiešňovali dôchodcov tým, že sa prezliekli za starších ľudí so zjavne zosmiešňujúcim a dehumanizujúcim úmyslom, držiac v škole politický transparent s nápisom „Ja milujem Fica.“ Tento politický a výsmešný výjav, zachytený na fotografiách a šírený na sociálnych sieťach ako nejaké hrdinstvo školákov, je pre mňa o to znepokojujúcejší, že sa odohral na vašej strednej škole v hlavnom meste Slovenska, pravdepodobne za vašej prítomnosti aj prítomnosti iných pedagógov. Priznám sa, radšej by som videl mladých ľudí, ktorí sú vedení k úcte a rešpektu voči staršej generácii, než aby nás, seniorov, ponižovali a dehumanizovali priamo na školách. To, čo sa stalo, je pre mňa preto mimoriadne šokujúce.



Pýtam sa Vás, pán riaditeľ: Aké hodnoty učíte a budete učiť svojich študentov? Je v poriadku, aby sa na vašej škole zabávali na úkor seniorov, ktorí často čelili ťažkým časom a obetovali mnohé pre budúcnosť našich detí a vnúčat? Sme podľa Vás stále ľudia, ktorí si zaslúžia úctu a rešpekt, bez ohľadu na to, koho volíme alebo čo považujeme za správne? Alebo je podľa vás práve politická preferencia tá, ktorá určuje úctu a rešpekt k druhému človeku? Alebo sme podľa Vás už len atrapy, ktoré voľby vnímajú ako ovce a preto nás treba na vašej škole dehumanizovať? Zneužitie veku a možných politických preferencií seniorov ako nástroja na výsmech je podľa mňa v príkrom rozpore s výchovou k rešpektu a dôstojnosti, ktorá by mala byť základom každej vzdelávacej inštitúcie a celej našej spoločnosti. Neviem, či ste boli takto vychovaný, ale ja nie. Sám som mal pritom možnosť podieľať sa na výchove mladých ľudí v rámci školských aj mimoškolských aktivít.



Očakával by som preto, že sa na našich školách učí tolerancia, empatia a rešpekt ku každému človeku. No na základe toho, čo sa stalo na vašej škole, mám dôvod vážne pochybovať. Toto správanie nie je len neúctivé – je aj kruté, ponižujúce a bezcitné. Pán riaditeľ, nie sú to len starší ľudia, ktorých by takéto činy mali znepokojovať. Toto je otázka ľudskej slušnosti a dôstojnosti v celej našej spoločnosti. Môžete zaručiť, že zajtra sa tí istí študenti nevysmejú niekoho iného – slabšieho, zraniteľnejšieho? Kde je hranica, ktorá nás má od týchto činov odradiť? Kde je hranica pre šikanu? Nie je toto tiež forma šikany starých ľudí, pán riaditeľ? Minister školstva SR, pán Drucker, vydal jasné pokyny, aby politika nebola ťahaná do našich škôl. Kde teda vo vašom gymnáziu zostalo toto usmernenie? V koši vašej riaditeľne? Je neprijateľné, aby si študenti osvojovali spôsoby správania, ktoré vedú k neúcte a výsmechu. Ako môžete ospravedlniť, že sa v priestore určenom na vzdelanie a formovanie mladých ľudí deje takýto výsmech?



Verím, že pochopíte, aké rozhorčenie toto správanie vyvoláva nielen u mňa, ale aj u ďalších seniorov, ktorých však nechcem v rámci našej organizácie do tohto otvoreného listu zaťahovať. Ak vy osobne nevidíte úctu a životné zásluhy seniorov, mali by ste aspoň vychovávať deti, ktoré sú na vašej škole, aby ich rešpektovali. Žiadam preto od Vás, aby ste okamžite podnikli kroky, ktoré verejnosti ukážu, že na vašej škole je stále miesto pre úctu, ľudskosť a dôstojnosť. Nežiadame nič viac než rešpekt – a to je minimum, ktoré si naša generácia zaslúži.



Očakávam Vaše stanovisko k tejto záležitosti a úprimne verím, že podniknete opatrenia na nápravu a prevenciu takýchto činov v budúcnosti. Ja sám, byť na vašom mieste, by som po niečom takomto určite odstúpil.



S úctou a očakávaním odpovede,

Michal Kotian

