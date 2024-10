Vyše 2700 lekárov z nemocníc po celom Slovensku začalo v utorok podávať výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve.

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) garantuje, že zdravotná starostlivosť o pacientov na Slovensku bude zabezpečená. „Som presvedčený, že slovenský pacient nebude ani na minútu ohrozený,“ vyhlásil šéf rezortu v súvislosti s aktuálnou situáciou v zdravotníctve.



„Ako hovorím od začiatku, ja pochádzam z poctivej lekárskej rodiny a ja neverím, že slovenský lekár by odišiel od slovenského pacienta. Tomu jednoducho neverím, lebo viem, že lekári sú slušní ľudia a záujem pacientov je u nich, rovnako ako u mňa, na prvom mieste. A spôsob, akým to zabezpečíme, bude predmetom rokovania,“ povedal Šaško. V tejto súvislosti vyzval lekárov a všetkých zdravotníkov k spolupráci pri hľadaní spoločného riešenia. „Pozývam na rokovanie všetkých, ktorí to myslia so zdravotníctvom úprimne,“ dodal.



Minister pripomenul stredajšie (30. 10.) vyjadrenia premiéra Roberta Fica (Smer-SD), že téma transformácie nemocníc na akciové spoločnosti nie je na stole. Verí, že je tým splnená jedna z požiadaviek Lekárskeho odborového združenia (LOZ). Zároveň deklaroval, že bez ohľadu na výpovede lekárov od 11. novembra odštartuje veľmi konkrétnu agendu s cieľom priniesť merateľný plán na zlepšenie situácie v sektore. „Aby sme dosiahli spoločný cieľ - oveľa väčšiu efektivitu a zabránenie odtekaniu tokov v slovenskom zdravotníctve,“ priblížil minister. Zopakoval, že v otázke platov lekárov „bol dosiahnutý strop“.

Rokovanie s riaditeľmi nemocníc



Šéf rezortu zároveň ozrejmil, že cieľom stredajšieho rokovania s riaditeľmi slovenských nemocníc bolo nastaviť si proces výmeny informácií. Predstavil im tiež osobu, ktorá bude v teréne jeho „predĺženou rukou“. „Bude najbližšie týždne priamo v teréne komunikovať jednak s riaditeľmi nemocníc, ale predovšetkým s lekármi, sestrami a zdravotníckym personálom,“ vysvetlil Šaško. Chce tak z nemocníc dostávať objektívne informácie a námety, ako situáciu v nemocniciach zlepšiť. „Zároveň som riaditeľov požiadal o proaktívny prístup, aby situáciu dôsledne manažovali a aby ma informovali,“ dodal.



Vyše 2700 lekárov z nemocníc po celom Slovensku v utorok (29. 10.) začalo podávať výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Lekári sú ochotní ďalej rokovať a výpovede stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda z roku 2022, ktoré s LOZ-om podpísal vtedajší vládny kabinet. Zároveň žiadajú, aby vláda verejne deklarovala, že nedôjde k transformácii štátnych nemocníc na akciové spoločnosti.

