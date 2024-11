Smer útočil na autorku textu o rekonštrukcii úradu vlády. Platil si aj reklamu

Na začiatku októbra sa investigatívna novinárka Xénia Makarová stala terčom útoku vládnych politikov.

Autorom článku je Investigatívne centrum Jána Kuciaka . Refresher ho publikuje v rámci spolupráce a so súhlasom.

Nadácia Zastavme korupciu v spolupráci s Investigatívnym centrom Jána Kuciaka publikovala investigatívu o súťaži na rekonštrukciu areálu Úradu vlády, v ktorej uspela firma podnikateľa spájaného s oligarchom Norbertom Bödörom. Spoluautorku textu Xéniu Makarovú prišiel osobne konfrontovať šéf úradu Juraj Gedra. Incident sa rozšíril na sociálnych sieťach, kde Gedra použil zostrihané video na útok na dôveryhodnosť novinárky a zistenia z textu. Ako naznačuje naša analýza, k útoku politika sa následne pridali stovky jeho podporovateľov a priaznivcov strany Smer, ktorá si na status na Facebooku zaplatila opakovane aj reklamu.

Vo štvrtok, 3. októbra, krátko po jedenástej, prišiel do sídla Nadácie Zastavme korupciu bez ohlásenia vedúci úradu vlády Juraj Gedra. V ten istý deň Nadácia a ICJK vydali investigatívny text o zákazke na rekonštrukciu areálu úradu za 5 miliónov eur. Gedra na recepcii nadácie požiadal o stretnutie so spoluatorkou textu Xéniou Makarovou, ktorá sa s ním prišla porozprávať. Namiesto bežného rozhovoru ju ale čakalo niečo iné.

„Prišlo mi zvláštne, že sa neohlásil, prišiel nečakane uprostred pracovného dňa. Čakala by som, že človek vo funkcii Juraja Gedru aj človek vo funkcii Erika Kaliňáka, ktorý nie je len europoslancom, ale aj šéfom poradného zboru premiéra, majú zaplnený pracovný program,” hovorí Makarová, ktorá po príchode pochopila, že europoslanec Smeru Kaliňák chce rozhovor nahrať na video.

Záber z videa Juraja Gedru útočiaceho na Xéniu Makarovú Zdroj: FB/Juraj Gedra

Stretnutie trvalo asi 9 minút. Krátko po ňom sa na Gedrovej facebookovej stránke a aj na oficiálnom facebookovom a YouTube profile politickej strany SMER-SSD, objavilo 5-minútové video. Gedra video zostrihal, doplnil ho svojimi komentármi, aby situácia vyznela v jeho prospech a do príspevku napísal, že „liberálne médiá, ktoré im zahrajú aj tú poslednú špinavosť, no my už im toto trpieť nebudeme”.

Príspevky spustili rozsiahlu kampaň namierenú proti Makarovej. „Incident ilustruje, ako sa cez Facebook a YouTube môže rýchlo a efektívne šíriť manipulatívny obsah. Vládni predstavitelia, ktorí tento stret iniciovali s cieľom vyprodukovania virálneho videoobsahu vystupovali agresívne a ich vypracované videomateriály šírili s manipulatívnymi označeniami, kedy slovne napadnutých zamestnancov nadácie označili za 'progresívne mimovládky' a ich prácu krivo a hanlivo označili za 'špinavú politickú kampaň',” hovorí odborník na informačnú bezpečnosť Tomáš Kriššák.



Juraja Gedru sme kontaktovali s otázkami prostredníctvom tlačového odboru úradu vlády, do uzávierky sme odpovede nedostali.

Už aj v predošlých prípadoch sme v analýzach poukázali na to, že politici takýmito útokmi vyvolávajú nenávistnú kampaň voči novinárovi, ako napríklad v prípade moderátorky Marty Jančkárovej a útokoch, ktoré začal politik Smeru Ľuboš Blaha.

Facebookový príspevok Juraja Gedru Zdroj: Zdroj: Gerulata/Juno

Vlna nenávisti voči novinárke

Investigatívne centrum Jána Kuciaka analyzovalo komentáre na Facebooku pod videom šéfa úradu vlády. Z takmer 1400 komentárov pod videom, ktoré zverejnil Gedra a politická strana Smer, bolo 60,8 % negatívnych, 38 % neutrálnych a len 1,2 % sa postavilo na stranu autorky textu.