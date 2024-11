Poslanec za PS upozornil, že projekty chce vláda vyhlásiť bez verejného obstarávania, čo znamená, že ich môže zadať komukoľvek.

Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) má podozrenie, že rezorty dopravy a obrany plánujú vyhlásiť vybrané časti železničnej a diaľničnej infraštruktúry za strategicko-obranné, čo im umožní pripravovať stavby v utajenom režime. Uviedol to v piatok na tlačovej konferencii expert na dopravu PS Martin Pekár.

Doplnil, že PS to považuje za nebezpečný krok, zníženie transparentnosti a vytváranie priestoru pre korupčné kauzy.

Podľa podpredsedu PS Tomáša Valáška sa z rozpočtu obrany plánujú už teraz financovať mosty či nemocnica v Prešove, ktorá je prevažne civilná. Výstavba diaľnice z Košíc ďalej smerom na východ za približne 1,5 miliardy eur predstavuje ekvivalent približne dvoch ročných rozpočtov na modernizáciu a rozvoj ozbrojených síl, pripomenul.

Citát: „Máme vážne podozrenie, že minister obrany a minister dopravy plánujú zneužiť vojnu na Ukrajine. Myslíme si, že plánujú vyhlásiť určité časti železničnej a diaľničnej infraštruktúry za strategicko-obranné, a tým pádom im to umožní rekonštrukcie a výstavby na týchto infraštruktúrach v utajenom režime. Bez verejného obstarávania, a tým pádom ich môžu zadať komu chcú, napríklad Číňanom,“ uviedol Pekár.

Širší kontext: Valášek tvrdí, že sú to peniaze, ktoré by mali ísť na výbavu vojakov, na zlepšenie životných podmienok v kasárňach. „Ale teraz tam nebudú, pretože rozpočet na obranu sa zvrhol na takú druhú štátnu rezervu, do ktorej si načrú rôzne rezorty vtedy, keď im nevychádzajú ich projekty,“ uviedol.



PS kritizovalo aj plány rezortu dopravy na výstavbu tunela Karpaty v spolupráci s čínskym investorom. „Ďalším veľkým megalomanským snom ministra Ráža je tunel Karpaty za 1,7 miliardy eur. Tunel, ktorý hlavné mesto nepotrebuje. Peniaze, ktoré by sme mohli použiť na rozvoj dopravy hlavného mesta oveľa efektívnejšie,“ uviedol Pekár.



Minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) v stredu (13. 11.) po rokovaní vlády pripustil, že projekt dobudovania diaľnice D1 po Ukrajinu by mohol byť zaradený medzi výdavky na obranu a bezpečnosť. Uviedol, že v tejto veci s rezortom obrany intenzívne diskutujú. Z týchto zdrojov by podľa Ráža vedeli pokryť projektovú prípravu.