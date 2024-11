Prezident Pellegrini odsúdil 1000 dní ruskej agresie na sociálnej sieti X v angličtine. Na Facebook rovnaký status nepridal

Prezident Peter Pellegrini v utorok 19. novembra zdieľal na sociálnej sieti X vyjadrenie pri príležitosti 1000. dňového výročia ruskej invázie na Ukrajine. Agresiu Moskvy odsúdil a ukrajinským obyvateľom zaželal mier.

„Odsudzujem nevyprovokovanú ruskú agresiu proti Ukrajine, keďže si dnes pripomíname 1000 dní vojny. 1000 dlhých dní zabíjania, devastácie, utrpenia a zničených snov. Ale aj 1000 odvážnych dní odvahy, vlastenectva, obety a boja za princípy, ktorým spoločne veríme a ktoré držia svet, ako ho poznáme, pohromade. Slovensko pokračuje vo svojej podpore a solidarite, najmä teraz, keď prichádza zima. Ukrajinskému ľudu želám skorý a spravodlivý mier,“ napísal prezident SR.

