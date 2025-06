Lietadlo od spoločnosti Air India, ktoré vo štvrtok smerovalo do Veľkej Británie, tragicky havarovalo, informuje Daily Mail.

„Let AI171, ktorý letel z Ahmedabádu do Londýna Gatwick, bol dnes, 12. júna 2025, účastníkom incidentu. V tejto chvíli zisťujeme podrobnosti a čo najskôr sa podelíme o ďalšie aktualizácie,“ napísala spoločnosť Air India na sociálnej sieti.

Air India Ahemdabad-London international flight has crashed during take off in Ahemdabad of Gujarat. 133 passengers reportedly were on board. High casualties expected. Emergency response teams are on site now. Rescue work is underway. pic.twitter.com/SxekWpvqTG