Zdenka Predná ponúka peniaze Slovákom, ktorí sú nespokojní s novou verziou hymny od Oskara Rózsu. Vypočítala aj presnú sumu

Speváčka Zdenka Predná chce nespokojným Slovákom posielať peniaze na osobné účty.

Zdenka Predná sa na sociálnej sieti zastala svojho muža Oskara Rózsu, ktorý je autorom novej verzie slovenskej hymny.

Na Instagrame sa vyjadrila ku kritike, ktorá sa vrhla na Rózsu po pridaní videa, v ktorom komentuje novú verziu hymny so slovami: „Ja tú hymnu nerobím pre vás. Vy ste stále nepochopili, že to nie je vaša hymna“.

Zdenka kritizuje, že sa na verejnosť nedostalo celé video ale len jeho časť. Podľa nej tak autor docielil vyvolanie vášní v spoločnosti.

,A hlavne čísla. Naozaj super ťah v tejto už aj tak dosť rozbitej spoločnosti. Aspoň krásne vidieť, odkiaľ ZLO ide. A áno, nebola som nadšená z toho, ako to podal, ale keďže to pozorujem už od začiatku, ani sa mu nedivím, že mu prdli nervy. Ja by som to však riešila určite inak," zastala si manžela Zdenka Predná.

Následne prišla s nápadom, že nespokojným Slovákom vráti ich podiel na hymne zo svojho.

„A kto má neochvejný pocit, že na hymnu nechce dávať svoje peniažky... Nie je problém. Pošlite mi číslo účtu a pošlem vám vaše peniažky tuto z kuchyne kľudne aj dopredu! A nie, ešte neprišli“.

Ministerstvo kultúry plánuje zaplatiť za novú podobu slovenskej hymny slovenskému hudobníkovi Oskarovi Rózsovi viac ako 46-tisíc eur. Hudobník a producent Oskar Rózsa však má podľa zverejnenej zmluvy dostať autorský honorár vo výške 20 000 eur. Ďalších 26 500 eur má byť určených na vyhotovenie samotného zvukového záznamu. Rozpis nákladov na túto časť projektu mal byť súčasťou prílohy, ktorá však nebola zverejnená.