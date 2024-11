S extrémistom Bombicom zverejnili na sociálnej sieti fotografiu.

Generálny tajomník služobného úradu Ministerstva kultúry Lukáš Machala a autor novej verzie štátnej hymny Oskar Rózsa sa v Londýne stretli s extrémistom Danielom Bombicom, známym aj ako Danny Kollar, informuje SME.

Hudobník nahral video, v ktorom hovorí, že ho nezaujíma, či novú úpravu hymny niekto bude alebo nebude počúvať.

Citát:„Ja tú hymnu nerobím pre vás. Vy ste stále nepochopili, že to nie je vaša hymna. A verte, že je ich podstatne, niekoľkonásobne viac, ako je vás. Bez ohľadu na to, ako hlasno škriekate. Váš čas sa radikálne kráti. Tak, prosím, zalezte do vašich dier,“ povedal Rózsa.





Širší kontext: Ministerstvo kultúry plánuje zaplatiť za novú podobu slovenskej hymny slovenskému hudobníkovi Oskarovi Rózsovi viac ako 46-tisíc eur. Hudobník a producent Oskar Rózsa však má podľa zverejnenej zmluvy dostať autorský honorár vo výške 20 000 eur. Ďalších 26 500 eur má byť určených na vyhotovenie samotného zvukového záznamu. Rozpis nákladov na túto časť projektu mal byť súčasťou prílohy, ktorá však nebola zverejnená.

Slovenská filharmónia potvrdila, že nahrávku novej úpravy slovenskej hymny realizovala bez nároku na honorár. Podobne ani Bratislavský chlapčenský zbor, ktorý sa na nahrávke podieľal, nemal informácie o akýchkoľvek odmenách za svoju účasť.

