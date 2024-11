Robert Fico tvrdí, že zatajili informácie o tom, že územie stavby je zaťažené spodnou vodou.

Robert Fico a Denisa Saková podávajú trestné oznámenie v súvislosti s výstavbou závodu Volvo. Podľa nich išlo o zatajenie informácií o vysokej hladine spodnej vody v území, čo si vyžiadalo dodatočné náklady zhruba 50 miliónov eur.



„Na generálnej prokuratúre podávame trestné oznámenie na páchateľov, ktorí zatajili to, že toto územie je zaťažené spodnou vodou. Na základe tohto zatajenia štát vynaložil o 50 miliónov eur viac a my sa domnievame, že to je spáchanie vážneho zločinu, na ktorý by generálna prokuratúra mala reagovať začatím trestného stíhania a potom aj podaním obžaloby,“ uviedol Fico v areáli priemyselného parku.



Predchádzajúci manažment štátnej spoločnosti Valaliky Industrial Park, ktorá mala na starosti toto územie, podľa Fica zatajil dva znalecké posudky, ktoré upozorňovali na vysokú spodnú vodu. Premiér pritom vychádzal aj zo zistení Najvyššieho kontrolného úradu SR.

Fico viní minulú vládu

Dodatočné opatrenia na riešenie problému zo strany bývalého vedenia firmy VIP vyšli podľa premiéra zhruba na 25 miliónov eur. „Od začiatku bolo všetko zanedbané, a keď sa zistilo, že toto územie je zaťažené spodnou vodou a nastúpil nový manažment, tak bolo treba urobiť nové opatrenia, na ktoré sme sa boli teraz pozrieť. Je to hlavne odvodňovanie, rôzna drenáž. A toto bolo ďalších okolo 24 miliónov eur dohromady, ktoré sme museli zo štátnych peňazí vynaložiť,“ uviedol premiér.

Za tento stav viní súčasnú opozíciu, ktorá bola predtým vo vláde. Oficiálna výstavba priemyselného parku vo Valalikoch, kde bude Volvo vyrábať elektromobily, sa začala vo februári 2023. Výstavbu pripravuje VIP, s. r. o., spoločnosť, založená Ministerstvom hospodárstva SR.