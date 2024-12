Advokát Adam Kvasnica upozorňuje, že zmluva môže byť neplatná, keďže štátne symboly a ľudové piesne nepodliehajú autorskému zákonu.

Advokát Adam Kvasnica tvrdí, že zmluva o novej hymne je neplatná, pretože štátne symboly a tradičné ľudové diela nepodliehajú autorskému zákonu, informujú Aktuality.

Ministerstvo sa bráni a tvrdí, že upravená hymna môže byť novým dielom chráneným autorským právom. Spor tak poukazuje na nedostatočnú právnu úpravu podobných situácií.

Ministerstvo kultúry podpísalo zmluvu s Oskarom Rózsom na nový aranžmán štátnej hymny, za čo dostane jeho firma 20 000 eur plus ďalších 26 500 eur na produkčné náklady.

Prečo je to dôležité: Ak je zmluva medzi ministerstvom a Oskarom Rózsom neplatná, môže to spôsobiť problémy pri používaní novej verzie hymny ako oficiálneho štátneho symbolu. Znamenalo by to, že štát nemá právo udeľovať licencie na jej používanie, čo môže skomplikovať všetky plánované aktivity spojené s jej zavedením. Navyše, verejné financie použité na tento projekt by sa mohli považovať za nesprávne investované.

Citát: „Právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza, je neplatný. Táto zmluva svojím obsahom jednoznačne odporuje Autorskému zákonu, ktorý hovorí, že štátny symbol nie je predmetom autorského práva,“ hovorí advokát Adam Kvasnica.

Širší kontext: Ministerstvo plánuje premiéru novej verzie hymny na Nový rok v STVR, čo naznačuje, že ju už považuje za štátny symbol. Právne nejasnosti sa týkajú aj otázky, či upravené ľudové piesne môžu byť považované za nové diela chránené autorským právom. Spor tiež otvára tému verejného financovania kultúrnych projektov a ich transparentnosti.