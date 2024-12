V Banskobystrickom kraji obmedzia dopravu na viacerých mostoch.

Na základe výsledkov diagnostiky obmedzí Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) dopravu na piatich mostoch v jeho vlastníctve. Po moste za obcou Budča v smere na Ostrú Lúku, po ktorom od minulého týždňa prejde už len osobná doprava, čakajú obmedzenia aj obyvateľov Hnúšte a Vrboviec nad Rimavou v okrese Rimavská Sobota, v Novej Bani v okrese Žarnovica a v Trnavej Hore v okrese Žiar nad Hronom.

Hovorkyňa kraja Lenka Štepáneková informovala, že od utorka (10. 12.) bude uzatvorený pre dopravu nad 12 ton most cez železnicu v Hnúšti. Výnimku budú mať autobusy a vozidlá údržby. Doprava tu bude zúžená do jedného jazdného pruhu a bude ju striedavo riadiť semafor.



„Pracujeme na projektovej dokumentácii na podopretie mosta. Keď bude podopretý, doprava bude môcť byť zobojsmernená, stále však bude neprejazdný pre vozidlá nad 12 ton. Most bude potrebné vystavať úplne nanovo, predpokladané náklady presahujú 840 000 eur,“ upresnil Róbert Machala, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry Úradu BBSK.



Obchádzkové trasy pre kamióny povedú buď v smere na Rimavskú Baňu - Lukovištia - Teplý Vrch a Ratkovú, alebo v smere Tisovec - Muráň - Ratková.

Vodičov čakajú obchádzky



Úplne uzavretý pre všetku dopravu bude od utorka aj druhý most v Hnúšti - a to most cez rieku Rimava. „Obchádzky sú možné po miestnych komunikáciách a významný negatívny vplyv na dopravu nepredpokladáme. Po podopretí mosta a statických prepočtoch predpokladáme jeho sprejazdnenie pre všetku dopravu,“ priblížil Machala.



Obmedzenia sa týkajú aj mosta cez Kýzový potok v Novej Bani a mosta cez rieku Rimava vo Vrbovciach nad Rimavou. V prípade týchto mostov bude potrebné obmedzenie dopravy do jedného jazdného pruhu a podopretie mostov, vo Vrbovciach bude platiť aj hmotnostné obmedzenie - maximálna hmotnosť desať ton a jediné vozidlo do 20 ton.



Machala dodal, že v prípade obmedzení na moste v Trnavej Hore ešte prebiehajú rokovania s okresným úradom a políciou. „Most bude musieť byť kompletne uzavretý a obchádzka je možná len po rýchlostnej ceste R1, ktorá je spoplatnená,“ podotkol.

