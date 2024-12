Ministrov Hlasu-SD označil za najšikovnejších členov vlády.

Lídra Hlasu-SD Matúša Šutaja Eštoka mrzí, že dvaja poslanci Národnej rady SR za Hlas-SD, Samuel Migaľ a Radomír Šalitroš, nepodporili legislatívu, ktorá rieši opatrenia na zabezpečenie dostupnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Situáciu bude riešiť. Odmietol, že by sa z poslancov Hlasu-SD, ktorí v uplynulých dňoch nepodporili niektoré zákony, stali odídenci po vzore poslancov okolo Rudolfa Huliaka (nezaradený). Pre Šutaja Eštoka je kľúčové, že zákon v parlamente napokon prešiel.

Šutaj Eštok vyhlásil, že poslanci Hlasu-SD sa nestanú „ďalšími huliakovcami“ a zdôraznil, že funkcie sa musia zaslúžiť a vybojovať. Podľa neho sú ministri Hlasu-SD najšikovnejší členovia vlády, ktorí si funkciu musia odpracovať, čo je férové a spravodlivé. Verí, že koalícia bude mať vo februári na schôdzi 79 poslancov.

Citát: „Pre mňa je dôležité, že včera bol tento kľúčový zákon z dielne ministra zdravotníctva schválený a prešiel. Samozrejme, mrzí ma, že dvaja poslanci hlasovali proti tomuto zákonu. Rešpektujem ich výhrady, ktoré k tomuto mali, ale s týmito výhradami mohli prísť určite skôr, ako v deň hlasovania,“ povedal šéf Hlasu-SD na štvrtkovej tlačovej konferencii. „Kľúčové pre mňa je, že tento zákon prešiel a teda aj minister zdravotníctva má plnú podporu. To, ako to budeme riešiť, to nechajte na nás,“ dodal.



Širší kontext: Parlament v stredu (11. 12.) odsúhlasil legislatívu súvisiacu s opatreniami na zabezpečenie dostupnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti. Prešla 74 hlasmi, dvaja koaliční poslanci Migaľ a Šalitroš boli proti. Šéf poslaneckého klubu Hlas-SD Róbert Puci deklaroval, že situáciu v klube si vyriešia do februárovej schôdze.

