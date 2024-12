Strana Republika stále rastie.

Podľa najnovšieho volebného prieskumu agentúry NMS by vo voľbách vyhralo Progresívne Slovensko s podporou 24,8 %, nasledované Smerom-SD s 19,1 %.

Do parlamentu by sa dostali aj Hlas-SD, Republika, Slovensko a KDH.

Progresívne Slovensko by síce vyhralo voľby, no s aktuálnymi opozičnými partnermi by nebolo schopné vytvoriť vládu.

Na hranici 5 % sa nachádza niekoľko ďalších strán, vrátane SaS, Sme rodina a Maďarskej aliancie.

Citát: „Rastie aj potenciál Republiky, momentálne dosahuje necelých 12 % a hnutiu sa ho darí napĺňať z ¾. Zvyšok jeho potenciálnych voličov je najmä u Smeru, SNS a ĽSNS,“ uvádza politický analytik NMS Market Research Slovakia Mikuláš Hanes.

Širší kontext: Republika zaznamenala nárast o 0,8 % a aktuálne by získala 9,5 %, kým hnutie Slovensko narástlo o 1,9 % na 6,5 %. KDH si pohoršilo o 0,9 %, získalo by však 5,5 %. Na druhej strane, SaS by získala 4,8 %, čo je pokles o 1,2 %, a Demokrati by získali 3,9 %, čo je pokles o 0,5 %. Strany ako SNS a Za ľudí by podľa prieskumu získali pod 3 %, čím by sa pravdepodobne do parlamentu nedostali.