Vojna sa môže presunúť aj do pobaltských krajín.

Podľa mnohých odborníkov sa Rusko pripravuje na vojnu s NATO. Politológ z North Central College William Muck povedal pre Newsweek, že Kremeľ bude chcieť presadzovať svoje záujmy vo východnej Európe.

Najohrozenejšie sú pobaltské štáty, ktoré majú spoločnú hranicu s Ruskom.

Podľa portálu však Rusko môže zaútočiť aj na Moldavsko, ktoré rovnako ako Ukrajina, nie je súčasťou NATO a EÚ.

Citát: „Ak existuje jeden motivačný faktor pre Putina za posledných 25 rokov, tak to bolo rozšírenie NATO. Putin sa bude snažiť využiť akúkoľvek trhlinu na presadenie ruského vplyvu v celom regióne,“ povedal Muck.

Širší kontext: Okrem pobaltských štátov hrozí, že možným frontom by mohlo byť severovýchodné krídlo NATO, ktoré zahŕňa stovky kilometrov dlhú hranicu susedného Fínska. To do aliancie NATO vstúpilo v roku 2023.