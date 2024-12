Na túto silvestrovskú zábavu zabudni. Na Slovensku sú zakázané viaceré pyrotechnické výrobky

Čo smieš používať a pri akých výrobkoch ti hrozia problémy so zákonom?

Petardy, zábleskové petardy, batérie petárd a ďalšie podobné výrobky, ktorých hlavným efektom je hluk, sú na Slovensku zakázané predávať aj používať. Ide o pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3. Informoval o tom predseda Asociácie predajcov pyrotechniky (APP) Tomáš Šmitala.



Ostatná zábavná pyrotechnika sa podľa neho môže predávať od 1. do 31. decembra kalendárneho roka. Povolené sú ohňostroje, rímske sviece či rakety s farebným svetlom. „Petardy nemajú svetelný, zelený, červený, modrý výbuch. Petarda buchne vždy len na žlto. Jednoducho by som povedal, že každý výbuch, ktorý je zakázaný, okamžite zhasne do jednej sekundy. Pričom efekty, ktoré nie sú zakázané, môžu horieť tri až štyri sekundy,“ priblížil Šmitala.



Čas používania ostatnej zábavnej pyrotechniky je 31. decembra od 18.00 do 24.00 h a 1. januára od polnoci do 2.00 h. Používať sa môže na miestach, ktoré sú minimálne 250 metrov od nemocníc, liečební, hospicov, domovov ošetrovateľskej starostlivosti, zariadení sociálnych služieb, karanténnych staníc, útulkov a záchranných centier pre zvieratá, veterinárnych kliník s časťou na hospitalizáciu zvierat či zoologických záhrad alebo zariadení na záchranu chránených živočíchov.

Mimo Silvestra je potrebný súhlas obce

„Používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3, ktorých použitie nie je zakázané v období od 2. januára do 30. decembra príslušného kalendárneho roka, teda mimo Silvestra, možno iba s predchádzajúcim súhlasom obce, to znamená, že obec vám musí dať súhlas na používanie na základe písomnej žiadosti a po uhradení správneho poplatku, ktorý obec stanoví,“ vysvetlil Šmitala.



Zároveň poukázal na to, že obec môže z dôvodu ochrany verejného zdravia a poriadku obmedziť alebo úplne zakázať používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1 na svojom území alebo v jej častiach.



Po použití pyrotechniky sú ľudia podľa Šmitalu povinní po sebe odpratať odpad. Neodporúča to upratať hneď, pretože ohňostroj môže tleť a môže sa tak zapáliť kontajner. „Niečo sa dá dať do komunálneho odpadu, niečo na zberný dvor. Záleží, aký výrobok máte,“ podotkol.