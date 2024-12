OKAY prezradil definitívny dátum zatvorenia svojich predajní. Od tohto dátumu u nich nenakúpiš

Zatvoria 14 pobočiek.

Sieť predajní OKAY elektro na svojom webe oznámila definitívny dátum zatvorenia svojich kamenných predajní. Zákazníci budú mať poslednú možnosť nákupu do 25. januára budúceho roka.

Predajca plánuje postupne zatvoriť všetkých 14 pobočiek naprieč celým Slovenskom. Po uzatvorení prevádzok budú mať zákazníci možnosť nákupu len prostredníctvom internetového obchodu.

„Zatvárame všetky predajne! Natrvalo! Do 25. januára zatvárame všetky predajne Okay! Naše maloobchodné predajne sa trvalo uzatvárajú, ale náš e-shop zostáva aj naďalej k dispozícii,“ oznámil predajca na webe. Zákazníkov lákajú na nízke ceny produktov v predajniach OKAY.