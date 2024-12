Bola zbitá, znásilnená a dva dni väznená. Policajti ženu odbili so slovami, že je sfetovaná

Obvinený po tomto čine znásilnil ďalšiu, tentoraz maloletú obeť. Polícia sa prípadom začala zaoberať až dva týždne po prvom incidente.

Generálna inšpekcia bezpečnostných zborov (GIBS) vyšetruje postup pražských policajtov, ktorí údajne nepomohli mladej žene po tom, čo nahlásila brutálne znásilnenie, väznenie a mučenie. Dievča sa obrátilo na políciu v Prahe po tom, čo ju podľa obžaloby muž pri Českom Dube dva dni väznil, mučil a znásilňoval. Informoval o tom portál Novinky. Obvinený je sexuálny sadista, ktorý po tomto čine údajne znásilnil ďalšiu, tentoraz maloletú obeť.

Incident sa stal na konci mája minulého roka, keď obvinený muž mladú ženu uniesol, zadržiaval ju v dome a vystavoval krutému násiliu. Použil pritom kovovú tyč, paralyzér a reťaze. Po dvoch dňoch ju prepustil, no vyhrážal sa jej, aby mlčala, pričom predstieral, že je policajtom z Liberca.

Dievča sa odvážilo prípad nahlásiť v Prahe, no tam narazilo na nezáujem. Na obvodnom oddelení ju poslali na inú stanicu a podľa súdneho pojednávania ju tam policajti odbili so slovami, že je sfetovaná, a poslali ju na lekárske vyšetrenie. Krátko na to bola hospitalizovaná s vážnymi poraneniami panvy v Českej Lípe.

Polícia zadržala podozrivého asi dva týždne po incidente, no až po tom, čo obdobne napadol ďalšie dievča. Tentoraz išlo o maloletú obeť, ktorej sa z miesta väznenia podarilo utiecť. Upozornil na ňu náhodný svedok, ktorý ju zbadal z okna a privolal políciu.

Hovorkyňa GIBS Ivana Nguyenová potvrdila, že inšpekcia skúma pochybenie pražských policajtov. Tí údajne prijali výpoveď znásilnenej ženy, no ďalej ju nespracovali a neposunuli nadriadeným. „Nie je pravda, že by policajti oznámenie neprijali, ale nepracovali s ním, ako mali," uviedol hovorca polície Ján Daněk. Dodal, že boj proti sexuálnemu násiliu je pre políciu prioritou a podobné zlyhania vnímajú veľmi citlivo.