Detský chirurg Anton: Aj ja som si musel priniesť do nemocnice vlastný príbor, ale preto výpovede nepodávame (Rozhovor)

Anton Vik, detský chirurg, spolu s kolegami podal výpoveď v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici. Napriek tomu, že vláda schválila zákon, ktorý mal lekárov pod hrozbou väzenia prinútiť k práci, svoju výpoveď nestiahol. „Podľa mňa to malo úplne opačný efekt. Na mojom oddelení podali výpovede všetci lekári, nestiahli ich ani po tejto výhražke,“ hovorí pre Refresher.

Anton Vik študoval medicínu na Karlovej univerzite v Prahe. Počas štúdia praxoval v pražskej nemocnici Motol, a aj keď tam mohol zostať pracovať, rozhodol sa s nazbieranými vedomosťami vrátiť do rodnej Banskej Bystrice. „Svet napreduje a ja mám pocit, že slovenské zdravotníctvo stagnuje. Pacienta môžem mať niekedy vybaveného za 5 minút, ale ďalších 10 robím administratívnu prácu.“

Čo by podľa Antona mohlo zlepšiť slovenské zdravotníctvo a uľahčilo by tak život lekárom aj pacientom? Prezradil, či už rozmýšľal nad plánom B, odchodom do zahraničia a opísal aj to, ako je spokojný s platovými podmienkami lekárov a akú osobnú skúsenosť má s nadčasmi.

Pred Vianocami sa vláda s lekármi nakoniec dohodla. Ako to vnímate? Stiahnete po tomto svoju výpoveď alebo nie?

Vo veciach výpovede ma zastupuje Lekársky odborový zväz, ktorý stiahne výpovede za všetkých keď nadíde správny čas. Dôverujem im.

Ako to vnímali kolegovia v práci? Máte nejaký priestor na nádej?

Určite sme dohodu pred Vianočnými sviatkami privítali, všetci tak budeme môcť mať pokojné Vianoce a nebudeme musieť byť v strese, zo všetkých následkov pre pacientov i nás samotných.