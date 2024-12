Tajný akcionár Tatry má prepojenie na Kaliňáka aj Výboha, môže zarobiť na štáte

Od januára začnú platiť prvé konsolidačné opatrenia vlády.

Autorom článku je Investigatívne centrum Jána Kuciaka . Refresher ho publikuje v rámci spolupráce a so súhlasom.

Minister obrany Robert Kaliňák však v čase šetrenia oznamuje jednu veľkú investíciu za druhou. Jeho rezort chce kúpiť aj nákladné autá za viac než 700 miliónov eur bez riadnej súťaže. Pridá sa k obchodu českého ministerstva obrany, ktoré už podpísalo dohodu s Tatrou českého zbrojára Michala Strnada.

Podľa zistení ICJK a Seznam Zprávy v akcionárskej štruktúre Tatry už dva roky figuruje firma, za ktorou stojí človek s podnikateľskou väzbou na oligarchu Miroslava Výboha. A našli sme aj prepojenie akcionára na ministra Kaliňáka. Firma vlastniaca podiel v Tatre navyše požičala 1,5 milióna eur nórskej firme exsmeráka Viktora Stromčeka. Správkyňa konkurznej podstaty hovorí o podozreniach z prania špinavých peňazí v Stromčekovej firme.

Štátny rozpočet na rok 2025 prešiel parlamentom 3. decembra. Viaceré rezorty dostanú kvôli konsolidácii zo štátnej kasy menej. Ministerstvo obrany však investuje, na nasledujúce roky ohlásilo investície za miliardy eur.

V auguste vláda Roberta Fica schválila ministrovi Kaliňákovi veľký nákup nákladných áut. Keď vláda zákazku za 700 miliónov odhlasovala, vedela, že autá bude dodávať česká Tatra. Ministerstvo obrany sa totiž pridalo k nákupu českého rezortu obrany, čím sa vyhlo povinnosti autá vysúťažiť. Česká republika totiž podpísala rámcovú dohodu s automobilkou Tatra Defence Systems zo skupiny CSG (Czechoslovak group a.s.) českého zbrojára Michala Strnada už v júli. Celkovo 1307 armádnych nákladiakov by mala dodať aj na Slovensko.

Investigatívne centrum Jána Kuciaka v spolupráci so Seznam Zprávy odhalilo, že zo zákazky pre Tatru bude profitovať aj neznáma česká firma Quantum Private Equity. Obchodné aktivity jej majiteľa, Slováka Viktora Jelínka, sa v minulosti preťali s oligarchom Miroslavom Výbohom. Cez firmy v Spojených Arabských emirátoch má Jelínek prepojenie aj na ministra Kaliňáka. A do tretice Quantum Private Equity pred dvoma rokmi poskytla úver firme Windmill bývalého funkcionára Smeru Viktora Stromčeka. Podľa záverov konkurznej správkyne medzitým už krachujúcej Stromčekovej firmy pri nej existujú podozrenia o sprenevere a praní špinavých peňazí. (O Stromčekových zvláštnych prevodoch miliónov sme priniesli samostatnú investigatívu v máji 2024.)

Vojenský nákladná automobil Tatra. Zdroj: ICJK

Pochybnosti vyvoláva aj spoločný nákup nákladných áut bez súťaže. Miroslav Cák, právnik z advokátskej kancelárie AGM špecializujúci sa na verejné obstarávanie si myslí, že spôsob, akým chce vláda nákladné autá kúpiť, je v rozpore so zákonom. ​​„Podľa nášho názoru nemalo Ministerstvo aplikovať výnimku, ale postupovať zvláštnym postupom pre zákazky v oblasti obrany,“ vysvetlil Cák.

Obdobne sa vyjadril aj bývalý minister obrany Jaroslav Naď. Rezort už pod jeho vedením zvažoval, ako zaobstarať armádne nákladné vozidlá. V hre bol aj spoločný nákup s Českom, do ktorého aj pre možný rozpor so slovenskou legislatívou nakoniec nešli.

Ministerstvu obrany sme poslali otázky, na ktoré ani po dvoch týždňoch nezareagovalo. Odpovede sme žiadali aj cez zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Napriek tomu zatiaľ odpoveď neprišla.

Minister Kaliňák na otázky ICJK a SZ odpovedal včera správou na Whatsappe: „Vzhľadom na fakt, že nutnosť zabezpečiť bojaschopnosť našich ozbrojených síl je na prvom mieste, je len prirodzené, že využijeme príležitosť na spoločný nákup, nakoľko je nepochybné, že české ministerstvo si vyjednalo najvýhodnejšie podmienky aj vzhľadom na veľkosť zákazky. V našom prípade už tradične je zaujímavý aj prenos časti výroby na Slovensko so zrejmými pozitívnymi dopadmi na našu ekonomiku.“

Zisky zbrojárov začali výrazne stúpať po ruskom vpáde na Ukrajinu a rastú aj zisky Strandovej skupiny CSG. Na Slovensku spolu so štátom vlastní muničku ZVS Holding a viacero ďalších firiem zo skupiny MSM. Vláda Roberta Fica včera schválila strategickú investíciu do nákupu repasovaných vrtuľníkov Black Hawk, ktoré by mala dodať skupina firiem, ktorú zastreľuje Strnadov otec a zakladateľ CSG Jaroslav.

Robert Fico a Jaroslav Strnad na otvorení výcvikového strediska Slovak Training Academy na medzinárodnom letisku Košice 30. októbra 2017. Zdroj: TASR/František Iván

Akcionár s prepojením na Kaliňákovu firmu

České ministerstvo obrany zmluvu na nákup armádnych Tatier za asi 530 miliónov eur už podpísalo. Slovenská zákazka za 700 miliónov je pred finalizáciou, podľa vládneho dokumentu by sa mala uzavrieť do konca roka.

Väčšinový podiel v Tatre vlastní skupina CSG Michala Strnada. V automobilke má 35 percent aj spoločnosť Promet Tools Reného Materu, ktorý so Strnadovým otcom zachránil Tatru. Matera nedávno zomrel a funkciu prevzala jeho dcéra Denisa. Strnad využil svoje väčšinové postavenie a v auguste ju odvolal z dozornej rady.

Majiteľ zbrojárskeho holdingu CSG Michal Strnad. Zdroj: Czechoslovakgroup.com

Z pozadia vlastníckej štruktúry Tatry sa od roku 2022 vynára aj neznáma česká akciovka, Quantum Private Equity (QPE). V roku 2021 ju pod iným názvom založil Michal Strnad, no odišiel z nej už o štyri mesiace. Firma zmenila názov a do vedenia sa dostali Čech Tomáš Kolbaba a Slovák žijúci v Dubaji, Viktor Jelínek.

„V tej dobe sme riešili založenie novej akciovej spoločnosti a obchodný partner zrovna jednu nepoužívanú mal, preto sme ju od neho štandardne odkúpili, premenovali a začali rozvíjať od nuly,” tvrdí cez právneho zástupcu Viktor Jelínek.

Jelínek figuroval vo viacerých firmách na Slovensku, Spojených arabských emirátoch, ale napríklad aj v daňových rajoch ako Bahamy či Sejšelské ostrovy. No známym investorom nebol. Dnes je konečným užívateľom výhod QPE a nepriamo tak vlastní viac ako 10 percent akcií Tatry. „Na konci októbra 2021 sa nám takto otvorila možnosť investovať ako minoritný pasívny shareholder do spoločnosti Tatra Trucks cez firmu Nika Development. Mohli sme sa tak, aj keď len pasívne, podieľať na rozvoji tejto celosvetovo známej českej značky,” tvrdí Jelínkov advokát.

Podľa Strnadovho holdingu je Jelínek finančným partnerom a investorom. „CSG sa dohodla na poskytnutí významnej investície, pričom protihodnotou bolo získanie viac než 16,367 percentného podielu v spoločnosti Nika Development, ktorá je 65 percentným akcionárom Tatra Trucks... CSG získala významné prostriedky na svoj rozvoj,” tvrdí Andrej Čírtek, hovorca holdingu a dodáva: „CSG žiadnym spôsobom nefinancuje jeho podnikateľské aktivity. Aj preto je nezmyselné konštruovať väzby medzi CSG a obchodnými partnermi Viktora Jelínka v iných projektoch, ktoré s CSG vôbec nesúvisia.”



Naše najnovšie zistenia totiž odhaľujú, že menšinový akcionár českej automobilky, Slovák Viktor Jelínek, má prepojenia na ľudí blízkych premiérovi Ficovi, vrátane ministra obrany Roberta Kaliňáka.

Minister obrany SR Robert Kaliňák. Zdroj: TASR/Dano Veselský

V Spojených arabských emirátoch Jelínek figuruje hneď v niekoľkých firmách a viaceré z nich spája v obmenách slovo ‚quantum‘ v názve. Viaceré databázy, ktoré zhromažďujú informácie o firmách z celého sveta, naznačujú, že Jelínek má vzťah aj k dubajskej Quantum Global Services DMCC, kde pôsobil aj jeho spolupracovník z iných firiem Andrej Lippay. Advokát tvrdí, že Jelínek nie je jej manažérom.

Email spoločnosti Quantum Global Services DMCC (QGS) sme v obchodnom registri SAE objavili v kontaktných údajoch spoločnosti Al Saqr Management Consultancy z Abu Dhabí. Al Saqr vlastní polovicu konzultantskej spoločnosti KALLAN Consulting, ktorú pred rokmi založil a dodnes v nej vlastní druhú polovicu minister Robert Kaliňák.

Jelínek cez advokáta tvrdí, že QGS poskytuje administratívne služby iným firmám: „Pán Jelínek nemôže potvrdiť ani vyvrátiť Vaše tvrdenie, že e-mail QGS je uvedený ako kontaktná adresa pre spoločnosť Al Saqr Management Consultancy Ltd., pretože pán Jelínek činnosť tejto spoločnosti ani jej jednotlivé služby neriadi,“ napísal v stanovisku.

Z dubajského obchodného registra sa nám podarilo zistiť, že aj kontaktné telefónne číslo spoločnosti Al Saqr, ktorá spoluvlastní Kaliňákovu konzultantskú firmu na Slovensku, má spojenie s Viktorom Jelínkom. Na základe dát z dubajského katastra, ku ktorým má ICJK prístup a ktoré získal francúzsky denník Le Monde a spracovali ich dátoví experti OCCRP, sme zistili, že rovnaké číslo uviedol Jelínek v roku 2022 na zmluve o prenájme nehnuteľnosti v Dubaji. Rovnaké telefónne číslo je navyše uvedené aj v dátach registrácie internetovej domény QGS z databázy ICANN.

Zdroj: ICJK

Ministra obrany sme sa opakovane pýtali na jeho väzby s Viktorom Jelínkom. To, že naše otázky dostal, nepriamo priznal na utorňajšej tlačovej konferencii. „Dokonca som dostal otázky, že či ja náhodou niečo nemám spoločné [s firmami z pozadia Tatry - pozn. red.]. To je nezmysel, ale až tak absurdný, že to nedokážem popísať. Akože rád by som akúkoľvek nejakú takúto ponuku akceptoval, ale to sú rozmery podnikania, ktoré ja som nikdy nemal. Ani ten záujem nemám,” povedal Kaliňák pred novinármi.

Deň pred vydaním textu sa Kaliňák nakoniec k časti otázok vyjadril. „Čo sa týka spoločnosti Al Saqr, ide o môjho spoločníka v konzultačnej firme, ktorému som predal časť svojho obchodného podielu pri mojom odchode späť do politiky, vzhľadom na moju nemožnosť naďalej sa aktívne podieľať na fungovaní spoločnosti. Čo je však dlhodobo známy fakt. Akékoľvek majetkové prepojenie s ostatnými, vami uvedenými spoločnosťami, môžem spoľahlivo vylúčiť,” napísal v stanovisku pre SZ a ICJK.

Ako konečný užívateľ výhod v Kaliňákovej firme Kallan Consulting je za Al Saqr uvedený Peter Šimko, Kaliňákov podriadený z čias, keď bol ministrom vnútra. Na otázku Aktuality.sk prečo do firmy svojho niekdajšieho nadriadeného vstúpil cez spoločnosť zo Spojených arabských emirátov, Šimko pred časom odpovedal: „Venujem sa dlhodobo záležitostiam v Spojených arabských emirátoch, robíme tam množstvo zaujímavých projektov."