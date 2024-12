Zelenského tvrdé vyjadrenie na adresu Fica: Rusku pomáha oslabovať Európu a Putinovi zarobiť na financovanie vojny

Fico podľa ukrajinského prezidenta podporuje ruské záujmy v Európe.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zverejnil status po ukrajinsky aj po slovensky, kde ostro kritizoval návštevu slovenského premiéra Roberta Fica v Moskve.

Tvrdí, že jeho rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom sú motivované osobnými výhodami a že Fico pomáha Rusku oslabovať Európu.

Zelenskyj poukázal na to, že Fico sa nezúčastňuje na spoločnej európskej práci na energetickej nezávislosti a namiesto toho sa zaujíma o ruský plyn, ktorý by Slovensku priniesol ročný zisk až 500 miliónov dolárov.

Citát: „Moskva poskytuje Ficovi výrazné zľavy, no platí ich Slovensko. Takéto zľavy nie sú zadarmo – platby do Ruska sa uskutočňujú prostredníctvom suverenity alebo nejasných schém. To by malo byť predmetom záujmu slovenských orgánov činných v trestnom konaní a špeciálnych služieb,“ píše Zelenskyj.



Širší kontext: Zelenskyj zároveň varoval, že Fico podľa jeho názoru podporuje ruské záujmy v Európe, čo môže ohroziť bezpečnosť Slovenska a celého kontinentu. Kritizoval aj to, že slovenský premiér nebol schopný poskytnúť po svojom stretnutí s Putinom žiadne verejné informácie. Uviedol, že sa podľa neho obával reakcií verejnosti na obsah rokovania.

Návšteva Fica v Moskve vyvolala silné reakcie aj doma. Opozícia, vrátane SaS a Progresívneho Slovenska, považuje tento krok za vlastizradu a navrhuje zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu. Kritiku vyjadril aj koaličný poslanec za Hlas-SD Samuel Migaľ. Ku krokom Fica sa kriticky postavil aj prezident Peter Pellegrini. Vlnu kritiky vyjadrili aj predstavitelia českého politického spektra, ktorí varovali pred Ficom a jeho politickým správaním voči Rusku.

Stojí za povšimnutie, že po stretnutí v Moskve Fico a Putin nevydali spoločné vyhlásenia ani neodpovedali na otázky novinárov. Skrátka nemôžu verejne povedať nič o tom, o čom na stretnutí diskutovali. Obávajú sa reakcie verejnosti.



Moskva poskytuje Ficovi výrazné zľavy, no platí… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 23, 2024

Prečítaj si tiež: